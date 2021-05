Después de un durísimo invierno marcado por las restricciones por la pandemia del coronavirus, hay unas ganas locas por salir a disfrutar este verano. Así, seguramente estarás pensando en irte a tu segunda residencia o de camping. Y si lo haces, este invento que puedes encontrar en Alcampo te será de gran ayuda.

Y no solo si sales fuera. Porque si no tienes pensado moverte de su localidad, también se presenta como una buenísima solución contra uno de los mayores problemas que llega con la subida de las temperaturas: los mosquitos. Esos desagradables visitantes que, no sabes cómo, pero siempre acaban colándose en tu casa para darte la noche son sus zumbidos y sus picaduras.

Acaba con los mosquitos cómodamente con la bombilla de Alcampo

Se trata de la bombilla LED E27 matamosquitos que puedes comprar hoy mismo tanto en la web como en las tiendas físicas, y que te costará 14,90 euros. Además, puedes reservarla para poder pasar por Alcampo a solo recogerlo en una hora. Y la fabrica la marca COATI.

Bombilla LED matamosquitos de Alcampo

Esta bombilla matamosquitos a la venta en Alcampo tiene doble función: ilumina y acaba con los mosquitos. Tiene una potencia de 8 W, una intensidad de 550 lumens y una tonalidad de luz cálida de 3500K.

En Amazon

Bombilla LED repelente de mosquitos 4,2 estrellas. 8,99 euros.

Cuida la salud y el medioambiente

Además, asegura una larga duración. Hasta 40.000 horas, anuncia la web de la cadena de supermercados de Auchán.

Pero esos no son los únicos beneficios. Porque al usar esta bombilla, podrás prescindir de los insecticidas o los enchufes que dañan tanto la salud como el medioambiente a causa de los productos químicos que contienen y los envases que utilizan. Y todo ello sin olvidar que esta bombilla, además de matar mosquitos, nos permite iluminar la estancia, al unir los dos dispositivos en uno.

Nota: Economía Digital podría recibir ingresos de las compras que realices a través de los enlaces que te ofrecemos