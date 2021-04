El sistema antimosquitos mejor valorado de Amazon cuesta 21,99 euros

Con la llegada del verano, la amenaza de los mosquitos vuelve a hacerse presente. El temor a que nos piquen mientras dormimos o a que sobrevuelen nuestras cabezas impidiéndonos conciliar el sueño se hace cada vez más grande conforme nos acercamos a la época estival y comienzan a subir las temperaturas. Los remedios habituales como las cremas o los enchufes antimosquitos a veces resultan insuficientes. Sin embargo, hay un nuevo dispositivo que ha revolucionado el mercado.

Amazon ha incorporado a su catálogo una revolucionaria lámpara antimosquitos eléctrica que atrae y elimina a todos los insectos voladores sin arrojar al ambiente pesticidas ni productos químicos peligrosos. Tampoco produce ruido, lo que te permitirá dormir toda la noche del tirón, incluso en las zonas rurales más golpeadas por las invasiones de mosquitos.

Imagen promocional de la lámpara antimosquitos de Amazon

El dispositivo está diseñado para usarse tanto en interiores como en exteriores. Sus condiciones lo convierten en una herramienta ideal para la cocina y en un objeto indispensable para el dormitorio. Incluso se puede colocar en la terraza para liberarse de los insectos voladores durante una cena con amigos o familiares. Todas esas funciones cuestan tan solo 21,99 euros

Amazon utiliza una onda de luz led para atraer a los mosquitos

El secreto de esta lámpara radica en que utiliza una onda de luz púrpura led de 365 nm. La longitud de onda sirve como una atracción fatal para los mosquitos que acuden en masa ante esta llamada visual pero luego no pueden salir del dispositivo.

Una vez que los insectos han llegado a las inmediaciones, un potente ventilador les succiona hasta su interior. Después se mueren de una forma rápida y eficaz que no produce ni olores ni ruido.

Imagen promocional de la lámpara antimosquitos de Amazon

La trampa física es segura tanto para los niños como para las mascotas. No produce descargas eléctricas, no emite humo, ni tampoco una radiación tóxica. Es ideal para proteger la salud de toda la familia y prevenir la picadura de mosquitos.

Su diseño ergonómico permite transportarlo para llevarlo encima durante las vacaciones. Se puede cargar de forma sencilla con el cable de alimentación de un ordenador, el cargador de un coche o un enchufe convencional. No hay razón para que no vaya a todas partes contigo.

Imagen promocional de la lámpara antimosquitos de Amazon

Nota: Economía Digital podría recibir ingresos de las compras que realices a través de los enlaces que te ofrecemos