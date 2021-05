Alcampo pone a la venta un medidor de espagueti

En Alcampo llevan ya un tiempo lanzando al mercado productos que, más allá de su precio, que como suele ser habitual en la cadena de origen francés es siempre muy competitivo, son productos muy prácticos para el día a día.

Sobre todo en lo que se refiere a complementos para la cocina. En su página web podemos encontrar productos de todo tipo en este sentido, desde recipientes a tijeras pasando por moldes, set de utensilios de madera, coladores, ralladores etcétera.

En Alcampo entendieron tiempo atrás que, viendo que Lidl, Carrefour o Aldi estaban apostando también por ampliar su gama de productos, ellos debían hacer lo propio para no perder fuelle en nuestro mercado.

El medidor de espagueti que vende Alcampo

Eso sí, el punto fuerte de Alcampo es su precio. Y es que la cadena de supermercados no tiene ningún problema en promocionarse precisamente como una cadena en la que sus precios son muy atractivos en referencia a sus competidores.

En Amazon,

Medidor de pasta inoxidable 4,5 estrellas. 3,42 euros.

Y un buen ejemplo de ello es un producto tan básico cómo útil en todas las cocinas de España. No es otro que un medidor de espagueti. No es que sea ningún secreto que son muchos y muchas los que calculan las cantidades de espagueti a ojo. Tampoco lo es que, a no ser que tengan ya la medida muy por la mano, es habitual que las cantidades acaben no siendo las deseadas.

medidor Alcampo

Es por eso que en Alcampo han puesto a la venda un gadget que ayudará en este sentido: un medidor de espagueti por tan sólo 2,25 euros que tiene cuatro medidores, para 1, 2, 3, o 4 raciones, de una de las pastas más consumidas en nuestro país. Con él, las raciones serán perfectas y no nos quedaremos cortos o, como suele ser habitual, nos pasaremos en cuanto a al cantidad.

