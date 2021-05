Entre las cosas que más pereza dan en esta vida, destaca notablemente lo que tiene que ver con las tareas de limpieza del hogar. La mejor solución para ello es la conratación de un servicio profesional que lo haga por nosotros. Además, es una decisión que ahorra muchas discusiones en casa. Sobre todo en lo que a parejas se refiere.

No obstante, la economía a veces no nos permite recurrir a contratar a personal de servicio que nos deje la casa limpia. Pero si es así, debes saber que Carrefour y Amazon te ofrecen un producto con el que no te ahorras limpiar la casa, pero si te facilita la tarea de limpiar los cristales, ya que podrás completarla en la mitad de tiempo.

Limpiarás los cristales de tu casa en la mitad de tiempo

Hablamos de la esponja magnética limpiacristales con imanes de doble cara con la que podrás limpiar las ventanas de tu vivienda en la mitad de tiempo. Y es que con ella no tendrás que limpiar las ventanas por los dos lados: tendrás suficiente con limpiar por el lado interior para que se limpie a la vez el lado exterior. También para las partes fijas en las cristaleras sin apertura.

Esponja magnética limpiacristales a la venta en Carrefour y en Amazon

Este limpiador de ventanas con imanes está compuesto de os esponjas y te permitirá limpiar el vidrio con total facilidad y sin peligro de rayarlo o romperlo, y evitando los riesgos de limpiar una ventana por fuera.

Disponible en la web de Carrefour por solo 5,90 euros

Las esponjas son intercambiables y pueden lavarse fácilmente. Además, cuentan con una cuerda y un anillo de fijación ubicados en la parte exterior para asegurarlo y evitar que caiga accidentalmente.

Esponja magnética limpiacristales a la venta en Carrefour y en Amazon

Otra de sus características es que lava y seca al mismo tiempo. Y también que pueden usarse por separado para limpiar otras superficies.

Por último, debes saber que estas esponjas magnéticas limpiacristales miden 15,5 x 5 x 11 cm y que su precio es de 5,90 euros en Carrefour y de 3,89 euros en Amazon.

Leer más: Carrefour convierte tu televisión en una smart TV con un accesorio de 39 euros

Nota: Economía Digital podría recibir ingresos de las compras que realices a través de los enlaces que te ofrecemos