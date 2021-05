Alcampo tiene una piscina de 3.678 litros con depuradora por 64,99 euros

¿Todavía no has empezado a prepararte para el verano? No te preocupes. Este es un momento perfecto para empezar a hacerlo con la piscina desmontable con depuradora que ofrece Alcampo a sus clientes. Con ella no necesitarás acudir a la piscina municipal y podrás disfrutar de los largos y calurosos días de verano hasta última hora y sin que nadie te moleste.

Se trata de la piscina autoportante redonda Fast Set de la marca Bestway, un modelo que también puedes encontrar en Amazon. Una incorporación para tu jardín que te permitirá a ti y a los tuyos disfrutar de una temporada estival muy esperada tras un invierno marcado por las restricciones del coronavirus. A los más pequeños les encantará.

Piscina Desmontable Fast Set de Bestway de 305×76 cm a la venta en Alcampo y en Amazon



La piscina con depuradora de Alcampo solo te costará 64,99 euros

Esta piscina a la venta en Alcampo tiene un precio de tan sólo 64,99 euros. Y en cuanto a las opciones de compra puedes elegir entre comprarlo a través de la web de Acampo y que te lo envíen a domicilio o pedir que te la lleven a una tienda específica para recogerla tu mismo/a.

Esta piscina mide 305 × 76 centímetros y tiene capacidad para 3.678 litros. Y su principal característica la encontramos en su depuradora. Cuenta con un tubo de 32 mm y una bomba filtrante Flowclear capaz de filtrar 1.249 litros en una hora. Es decir, en 3 horas habrás renovado toda el agua.

Piscina California de Carrefour

El mejor invento para ti y para los más pequeños

La depuradora funciona conectada a la corriente en una toma convencional de 220-240 V y tiene una potencia de 16 W. Su peso es de solo 1,22 Kg. Además, cada caja incluye un cartucho para filtro y un cartucho extra de sustitución.

Recuerda, esta piscina solo cuesta 64,99 euros. Y puedes pedir que te la lleven a casa o recogerla en la tienda que prefieras. Eso sí, si la quieres, no tardes, pues los mejores productos de Alcampo, y este está entre ellos, no tardan en quedarse sin stock.

Nota: Economía Digital podría recibir ingresos de las compras que realices a través de los enlaces que te ofrecemos