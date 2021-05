Aldi acaba con uno de los problemas más molestos de las mascarillas por 0,99 euros

Aldi no tiene ninguna intención de perder peso en nuestro país. Más bien todo lo contrario. Es por eso que, como el resto de cadenas de supermercados, los germanos hace ya tiempo que está comercializando una serie de productos que se han convertido en productos casi de primera necesidad a raíz de la llegada del coronavirus.

Evidentemente en sus tiendas podemos encontrar los ‘básicos’ en este sentido, como son las mascarillas, guantes o gel hidro alcohólico. Sin embargo, en Aldi han decidido ir un paso más allá y poner a la venta un producto que acaba con uno de los problemas más molestos de las mascarillas.

El cuelga mascarillas ajustable de Aldi

No es otro que un cuelga mascarillas ajustable. Un producto que tiene un doble uso. Por un lado, como su propio nombre indica, es un cuelga mascarillas, perfecto para cuando no la llevamos puesta pero no queremos guardarla por el motivo que sea.

cuelga mascarillas Aldi

Por otro lado, ayuda ajustarla en la parte trasera de la cabeza de tal manera que no es necesario hacerlo a través de las orejas, algo que, como es de sobras conocido, acaba siendo muy molesto al cabo de un rato de llevarla puesta.

Sin embargo, lo mejor de este producto, que llega además en diferentes versiones y modelos, no es tan sólo su utilidad, sino sobre todo su precio. Y es que, como bien podemos ver en la página web de la cadena de supermercados alemana Aldi, este cuelga mascarillas ajustable tiene un precio de tan sólo 0,99 céntimos.

Es decir, por menos de un euro podemos decir adiós con este producto de Aldi no tan sólo al problema de dónde dejamos la mascarilla cuando no la llevaos puesta sino también a la incomodidad de llevarla puesta con las orejas como sujeción.

