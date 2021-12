Aldi apuesta por la ropa interior de encaje para sorprender a quien tú quieras en Nochevieja

Lejos quedan ya los días en los que Aldi tenía una oferta centrada tan sólo en los productos clásicos de las cadenas de supermercados como los de alimentación, limpieza o cuidado personal.

La cadena alemana ha querido seguir los pasos de dos de las cadenas de mayor éxito en España, Lidl y Aldi, y ha apostado por ampliar su oferta con nuevas categorías que ya son habituales en este tipo de cadenas.

Leer más: Aldi pone a la venta una de las sartenes con estrella Michelin de mayor éxito en España

Entre ellas las de los pequeños electrodomésticos, los muebles, los gadgtes de cocina y, ojo, también la ropa. Sí, cada vez son más los que acuden a Aldi y al resto de cadenas en busca de todo tipo de prendas que, desde luego, destacan por encima del resto por su bajo coste.

De hecho, como bien saben en Zara, H&M, Primark o el resto de cadenas low cost, ahora Lidl, Aldi o Carrefour son también rivales directos. Entre otras cosas por ofertas como la que acaba de lanzar Aldi.

La ropa interior de encaje que venden en Aldi

No es otra que un conjunto de ropa interior de encaje de QueenTex para sorprender a quien tú quieras en la última noche del año, en Nochevieja. No es que sea ningún secreto que muchas opten por este tipo de ropa interior para esta noche tan especial, de ahí que en Aldi no hayan dudado a la hora de lanzar esta promoción.

El conjunto de ropa interior de encaje de QueenTex que venden en Aldi

Disponible en dos colores (rojo, evidentemente, y negro) y con tallas de sujetadores 90B, 95B, 95C y tallas de braguitas entre la S y la L. Colores, el precio es la mejor arma de venta de este conjunto. Y es que cuesta tan sólo 5,99 euros, un precio muy top que seguro que va a provocar que sean muchas las que acudan a las tiendas de Aldi a hacerse con uno de ellos.