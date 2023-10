Aldi crea la competencia ideal a los robots de cocina ¡por menos de 13 euros!

En lo que respecta al mundo de la cocina son muchos los factores que debemos tener en cuenta. Los cocinillas pasan horas pensando en nuevas recetas y en diversas formas de dar una vuelta de tuerca a su alimentación. Pero, para ello, hay que tener en cuenta una larga lista de utensilios de cocina que resultan imprescindibles, y en Aldi lo saben.

Es por ello que la cadena alemana cuenta con un amplísimo abanico de posibilidades en lo que respecta a todo lo que podemos hacer e innovar en la cocina. Pero para que nuestros platos alcancen la excelencia deseada, es imprescindible tener en cuenta hasta el más mínimo detalle. Y en Aldi, desde luego, lo tienen.

Aldi y el complemento que le da el toque definitivo a tus recetas

A día de hoy, de la mano del gran desarrollo tecnológico, son muchos los robots de cocina y demás utensilios inteligentes que nos pueden ayudar a llevar a cabo cualquier receta. Sin embargo, aún existen quienes prefieren apostar por lo tradicional. Y para que todas las recetas queden exactamente en su punto, la jarra medidora con balanza es un imprescindible.

La jarra medidora con balanza. Foto: Aldi.

No es solo un complemento indispensable, sino que es aquel gracias a la cual las cantidades de cada receta estarán perfectamente medidas y no necesitaremos de esos robots de cocina. Y es que gracias a esta jarra de litro y medio, la cual incorpora también una escala de medición con diversos tipos de medida, no volveremos a pasarnos con ningún ingrediente.

Es cierto que se trata de un complemento que lleva décadas formando parte de una gran cantidad de cocinas. Sin embargo, este producto de Aldi se distingue por la pantalla LCD con la que cuenta en su asa, y que nos brinda la posibilidad de llevar a cabo una amplia variedad de tareas, que van desde apagar o encenderlo, hasta alternar entre las distintas unidades de medida, y también resetear los datos y empezar desde cero si no estamos convencidos con la medición.

Un complemento con el que de la mano de Aldi nos aseguramos de que las medidas de nuestros platos estarán siempre a la perfección en su justa medida, siendo una alternativa eficaz y práctica a los robots de cocina para todos aquellos que prefieren apostar por lo tradicional. Y sobre, todo, mucho más económica, ya que podréis encontrar esta jarra en vuestro Aldi más cercano por tan solo 12,99 euros.