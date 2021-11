Aldi desafía a las grandes marcas con una chaqueta polar para niños a precio ‘low cost’

Las grandes cadenas de supermercados como Aldi entendieron hace ya años que la mejor manera de seguir sumando clientes era a base de aumentar su oferta de productos.

Un aumento en su oferta que no se ha basado tan sólo en potencia sus secciones de alimentación, limpieza o productos de higiene personal, las secciones clásicas de los supermercados, sino por ir a por nuevas categorías.

Leer más: Aldi pone a la venta un aguacate que no sabe como los demás

Y una de las que más peso está ganando en Aldi así como en Lidl, Carrefour y compañía es la de la ropa. Teniendo en cuenta los habituales precios ‘low cost’ de estas cadenas de supermercados, cada vez son más los que acuden a ellos en busca de pantalones, pijamas, chaquetas, calzado, etcétera.

La chaqueta polar que venden en Aldi

Y claro, ahora que el invierno está ya a la vuelta de la esquina, Aldi ha optado por poner a la venta uno de los imprescindibles. En este caso se trata de un producto dirigido a los más pequeños de la casa: una chaqueta polar.

No es que sea ningún secreto que este tipo de chaquetas son as mejores para combatir el frío, de ahí que en Aldi hayan decidido no tan sólo lanzarla al mercado, sino acompañar este lanzamiento con un descuento que seguro que va a provocar que sean muchos los que opten por hacerse con una de ellas para sus hijos o hijas.

La chaqueta polar Active Touch que venden en Aldi por 7,99 euros

Y es que, como bien vemos en la tienda online de Aldi, el precio de esta chaqueta polar de la línea Active Touch es de tan sólo 7,99 euros gracias al descuento de un 11 por ciento ya aplicado en su precio.

Una chaqueta que desafía a las grandes marcas con su pecio ‘low cost’ y que, evidentemente, llama mucho la atención por su coste y que tiene muchos número de convertirse, al menos en las próximas semanas, en uno de los top ventas de la cadena alemana.