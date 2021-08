Aldi tiene un invento que descongela los alimentos rápidamente sin utilizar electricidad: novedad ‘low cost’

Seguramente te habrá pasado más de una vez que llega la hora de comer o de cenar y no has sacado lo que querías consumir del congelador. Un problema muy habitual, por ejemplo, entre los que teletrabajan. Es habitual que estos se pongan a trabajar y se olviden de todo, incluso de sacar del refrigerador la comida del mediodía.

Leer más: Arcoroc tiene la jarra de agua para frigorífico mejor valorada en Amazon y está rebajada

Y claro, cuando te das cuenta descubres que ya no da tiempo a descongelar la carne o el pescado de turno si no es metiéndolo en el microondas. Y no sé tú, pero cuando la comida pasa por el micro, ya no sabe igual. Y eso si no se te empieza a cocer, como ocurre en ocasiones.

Aldi y Amazon tienen a la venta una placa para descongelar alimentos

Pues bien, todos estos problemas se van a terminar al instante con el nuevo artilugio que puedes encontrar estos días en el catálogo de Aldi. Se trata de una placa de descongelación de alimentos que realiza su labor sin necesidad de electricidad.

Esta placa de descongelación la fabrica Home creation y la puedes encontrar ya en las tiendas físicas de Aldi por solo 6,99 euros. Si lo prefieres, la placa para descongelar alimentos también está disponible en Amazon.

Placa de descongelacion de alimentos a la venta en Aldi

Así es la placa para descongelar alimentos

Esta placa está fabricada con aluminio y sus medidas son de 29,5 x 20,5 x 2,5 cm. Y tal y como describe el fabricante, “descongela los alimentos rápidamente y sin utilizar electricidad”.

Esta placa de descongelación de alimentos a la venta en Aldi, cuenta con una superficie antiadherente y es muy fácil de limpiar. De hecho, la puedes meter en el lavavajillas.

Su funcionamiento es sencillo y natural. Simplemente disipa el frío del alimento que se apoya, lo que acelera el proceso de descongelación sin reacciones químicas ni la radiación del microondas.

Esto, además de descongelar los alimentos más rápido, evita que estos cojan ese sabor característico de los alimentos o que se produzca ese punto de cocción que se produce en los alimentos que pasan por el microondas.

Nota: Economía Digital podría recibir ingresos de las compras que realices a través de los enlaces que te ofrecemos