Ikea tiene una alfombra para los amantes del vintage

Dentro de lo referido a la decoración de interiores, se cuentan por decenas los elementos que la conforman y que debemos tener en cuenta. Por otro lado, las opciones en las que podemos encontrar todo tipo de accesorios para nuestro hogar, también son bastante variadas. Sin embargo, ninguna de esas opciones cuenta con un catálogo tan variado como el de Ikea.

Una variedad que abarca todo tipo de productos imprescindibles para conformar un hogar elegante, teniendo en cuenta todas y cada una de las estancias de nuestra casa. Sin embargo, varios de sus productos son perfectamente adaptables a cualquier lugar, y muchos de ellos apuestan por un estilo muy concreto que busque dar identidad a esas habitaciones.

Y dentro de los múltiples estilos entre los que podemos elegir a la hora de decorar nuestro hogar, en los últimos tiempos lo vintage ha vuelto a asentarse como uno de los más destacados, ya que apuesta por lo antiguo, pero con un toque moderno. Y el producto del que os vamos a hablar hoy es el exponente perfecto de ello.

La alfombra vintage que dará otro color a tu hogar

Se trata ni más ni menos que de la alfombra de pelo corto multicolor, que en Ikea han bautizado como HVIDDING. Lo que hace de esta alfombra el perfecto producto vintage es su aspecto, ya que cuenta con un acabado descolorido y ciertamente desgastado, además de tener un estampado que recuerda a las alfombras orientales que tan de moda estuvieron en su día.

HVIDDING, la alfombra vintage disponible en Ikea por 19 euros.

Otro aspecto muy a tener en cuenta respecto a este producto son los materiales que la conforman. Y es que está hecha de fibras sintéticas, mientras que su pelo es de polipropileno, y cuenta con una lámina protectora de látex sintético, lo cual es muy importante sobre todo a la hora de mantenerla en buen estado. Y es que, gracias a estas fibras, es una alfombra que no se mancha y es resistente al paso de los años.

Eso sí, hay que tener en cuenta que su método de lavado no es como el que suele ser en el resto de alfombras. Desde Ikea no recomiendan lavar a máquina, ni limpiar en seco, ni usar lejía. El modo recomendado para mantener su limpieza es simplemente pasar la aspiradora con regularidad y, en caso de manchas no deseadas, frotar con un paño humedecido.

Una alfombra vistosa y de muy sencilla limpieza, que puedes encontrar en cualquier superficie de Ikea o en su página web por un precio de tan solo 19 euros. Una opción perfecta si eres una de esas personas que lo ha apostado todo al regreso de lo vintage.