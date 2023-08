3 alternativas ‘low cost’ para combatir el calor en tu jardín por menos de 30 euros

Cuando el calor aprieta, habitualmente buscamos todo tipo de soluciones para hacer frente a la presencia de estas altas temperaturas de una forma lo más efectiva posible. Pero lo cierto es que, en pleno mes de agosto, cuando los termostatos superan los 40ºC, no son muchas las alternativas factibles por las que podemos apostar.

Más allá de los ventiladores, climatizadores y todo tipo de pequeños trucos con los que podemos en cierta medida disminuir los efectos de ese calor abrasador, las alternativas reales a la hora de hacerlo de una forma efectiva, lo cierto es que son limitadas y apuntan a una misma dirección: la piscina.

Tres opciones low cost para brindar una práctica piscina a tu jardín

Independientemente de si es pública o particular, ajena o propia, un baño refrescante es la opción más efectiva a la hora de acabar de un plumazo con los efectos del calor. Una alternativa que, desgraciadamente, cuando hablamos de particulares no suele ser especialmente barata. No obstante, siempre hay excepciones. Y hoy os hablaremos sobre tres de ellas.

Una de las primeras que pasan por la mente de cualquier amante de las piscinas es la piscina hinchable Intex Easy Set, disponible en Amazon. Una piscina que destaca en primer lugar y por encima de todo lo demás por su carácter desmontable, que nos brinda la posibilidad de guardarla de forma sencilla en cualquier lugar. Además, gracias a su lona con tecnología SuperTough, podéis estar tranquilos ante la posibilidad de cualquier pinchazo inesperado, estando disponible en su página web por 29,95 euros.

La piscina hinchable Intex Easy Set. Foto: Amazon.

Lidl, por su parte, también tiene lo suyo en el mundo de las piscinas. Y una de las más destacadas de todo su catálogo es la piscina hinchable hexagonal, la cual tiene espacio hasta para tres personas. Más allá de su diseño, destaca por contar con dos cámaras de aire que conforman su estructura, además de apostar también por un reposacabezas integrado para podernos sentir como si estuviéramos en un auténtico spa. Y puede ser vuestra en la web de la cadena germana por solo 21,99 euros.

La piscina hinchable hexagonal. Foto: Lidl.

Por último, pero no menos importante, en Leroy Merlin han tomado la decisión de apostar por una forma distinta, de la mano de la piscina desmontable Fast Set BestWay. Una piscina que consta con dos anillos en la pared, conformando así una estructura considerablemente resistente. Además, a modo distintivo de los dos modelos anteriores, cuenta con una válvula de desagüe gracias a la cual podremos vaciarla sencillamente. Y está disponible a través de su página web por tan solo 25,95 euros.

La piscina desmontable Fast Set. Foto: Leroy Merlin.

Tres piscinas, cada una con un diseño, una forma, y unas características distintas. Pero todas ellas con un mismo objetivo: poner fin a las altísimas temperaturas que atravesamos en este agosto, olas de calor de por medio. Y todas ellas por menos de 30 euros.