Álvaro Moreno tiene el regalo ideal para el día del padre, ¡cuesta menos de 10 euros!

Con el comienzo del mes de marzo llegan dos acontecimientos muy importantes a tener en cuenta: el día del padre y la llegada de la primavera. Al igual que muchas cadenas de ropa han comenzado a sacar sus propias colecciones de temporada, muchas otras están centrándose en los regalos ideales del día del padre y Álvaro Moreno no ha sido menos.

La conocida cadena de ropa y complementos para hombre es una buena opción si aún no has escogido el regalo perfecto, y es que cuenta con artículos de todo tipo para todos los gustos. Ya no solo hablamos de prendas como chalecos, jerseys o pantalones, sino también de accesorios como colonias o relojes.

El reloj para hombre de Álvaro Moreno ideal para regalar el día del padre

Todos conocemos a alguna persona que es una gran amante de los relojes y que cuenta con un modelo prácticamente para cada día y ocasión. Muchas veces esta persona es nuestro padre, y un reloj podría convertirse en una apuesta segura a la hora de elegir un regalo. Si este es tu caso, esta opción de Álvaro Moreno podría ser tu salvación.

Se trata de un reloj tan sencillo como elegante, combinable con todo tipo de looks tanto aquellos más desenfadados de uso diario como otros más elegantes o formales. Podría ser el comodín perfecto para todo tipo de ocasiones y además es de gran calidad. Una pieza con movimiento de cuarzo japonés y esfera metalizada que podría convertirse en una de las joyas de tu colección.

Cuenta con el detalle de tres cronómetros decorativos en la esfera, un detalle que aporta calidad al diseño. La tapa trasera está confeccionada en acero inoxidable con una correa de efecto antelina y cierre de hebilla metalizada con el logo de la marca grabado en la parte posterior.

Además de ser una buena opción para vestir, es una gran opción como regalo, y es que viene preparado en una bonita caja color beige con el logo de la marca, una presentación de calidad. Podrás encontrarlo en tiendas físicas de Álvaro Moreno o, si lo prefieres, en su página web, ahora con más de un 50% de descuento, con un precio final de tan solo 9,95 euros.