Amazon se pasa el juego con un descuento en la cafetera más espléndida de su catálogo

A día de hoy, podemos toparnos con productos de lujo en prácticamente cualquier ámbito de nuestra vida. Sin ir más lejos, a día de hoy hasta el simple acto de preparar un café mañanero puede ser realizado con una calidad sin precedentes, de la mano de algunas cafeteras que parecen recién traídas del futuro.

Sin ir más lejos, en Amazon podemos toparnos con todo tipo de cafeteras, que abarcan un enorme abanico de funcionalidades, y, como es lógico, también de precios. Y de entre esas cafeteras de lujo que destacan por ofrecer unas prestaciones increíbles a los amantes del café, hoy hablaremos de un modelo que ha recibido una rebaja que os llamará la atención.

Amazon rebaja la cafetera más espléndida de su catálogo

Y esta cafetera de lujo que ha cautivado a los amantes del café no es ni más ni menos que la cafetera superautomática De’Longhi Perfetto, que destaca, en primer lugar por ofrecernos la posibilidad de realizar un amplísimo abanico de bebidas, con un total de hasta 18 bebidas, a través de un simple toque, haciendo del café de las mañanas una tarea sumamente sencilla.

La cafetera superautomática De’Longhi Perfetto, disponible en Amazon.

Y, además, todas y cada una de ellas, con una calidad sin precedentes. Algo que es posible gracias a la tecnología Bean Adapt con la que cuenta, la cual funciona configurando unos parámetros determinados para moler e infusionar los granos, garantizando así la extracción de los mismos de forma sencilla y eficiente.

Además, llevar a cabo todas y cada una de estas bebidas, por otro lado, no puede ser una tarea más fácil, gracias a la pantalla táctil TFT de 4.3” a través de la cual podremos gestionar todos los parámetros relativos a nuestra bebida. No obstante, por si estas facilidades no fuesen lo suficientemente llamativas, esta cafetera cuenta incluso con la posibilidad de interactuar con ella a través de una app móvil llamada Coffee Link.

Una cafetera inteligente que deja atrás los modelos más clásicos en los que tenemos que tomar nosotros la iniciativa, de la mano de un modelo que nos brinda los mejores cafés sin que tengamos que mover un solo dedo. Y frente al precio recomendado que marca este modelo, que alcanza los 1.249 euros, con motivo de las rebajas, ahora os podréis hacer con ella en la página web de Amazon por un precio de tan solo 1.099 euros.