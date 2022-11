Amazon apuesta por una limpieza mucho más cómoda de la mano de su aspirador sin cables

En lo relativo a la limpieza del hogar y la enorme cantidad de accesorios que este tipo de elementos trae consigo, los cables son un gran problema a la hora de manejar diversos elementos, como puede ser el aspirador. Por un lado, porque pueden provocar más de un tropiezo. Por otro, porque tienes que andar enchufándolo de aquí para allá cuando el cable no llega, con toda la pérdida que ello conlleva.

Sin embargo, son varias las marcas que, de la mano del avance tecnológico, han logrado poner fin a esta tortuosa costumbre, de la mano de aspiradores sin cables que simplifican en gran medida la mayoría de tareas que se llevan a cabo desde casa. Y, como no podía ser de otra forma, en Amazon cuentan con alguno de los modelos más potentes del mercado.

Leer más: El ordenador portátil Acer Swift 5 en Amazon con más de 300 euros de descuento en el Black Friday

El aspirador más versátil del catálogo de Amazon

Estamos hablando del aspirador sin cable JASHEN, un modelo que cuenta con un motor digital que hace que la tarea de la limpieza del hogar no sea solo más sencilla, sino también mucho más efectiva. Algo que le debe en primer lugar a ese motor digital, de 350 W, el cual permite a este aspirador variar entre tres modos de potencia distintos.

El aspirador sin cable JASHEN, disponible en Amazon.

No obstante, esta potencia no es el único elemento a tener en cuenta en este aspirador, sino que además, destaca también por una gran autonomía, algo que no suele ser habitual en este tipo de productos inalámbricos. No obstante, en este modelo, gracias a su batería de 2500 mAh, tiene la capacidad de llevar a cabo una limpieza sin pérdidas en un período de tiempo de entre 15 y 40 minutos, en función del tipo de uso que le estemos dando.

Además de estos dos puntos, también destaca por sus múltiples prestaciones. Cuenta con una pantalla LED inteligente la cual muestra los distintos aspectos a tener en cuenta en su uso, tales como la fuerza de succión, el tiempo de uso restante, o una alerta que salta cuando sea necesario limpiar el filtro HEPA. Por otra parte, cuenta con dos cepillos distintos que se adaptan a diversos tipos de suelos o alfombras.

El aspirador sin cable JASHEN, disponible en Amazon.

Un producto con el que saldréis ganando en varios aspectos, desde la comodidad que supone llevar a cabo estar tareas dejando a un lado el lío de cables, hasta la autonomía que proporcionan las prestaciones recién mencionadas. Uno de los aspiradores sin cable más completos del mercado, que podréis encontrar en la página web de Amazon por 199 euros.