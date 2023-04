Amazon tiene la solución al problema de enchufes al viajar al extranjero

Ahora que el buen tiempo ya ha llegado a nuestras vidas para quedarse, todas aquellas personas que prefieren el calor antes que el frío y han optado por resguardarse a lo largo del invierno, aprovechan este incremento de las temperaturas para comenzar a preparar diversos viajes o escapadas a cualquier rincón del mundo.

Una de las máximas más importantes a la hora de viajar es tener en cuenta una serie de aspectos antes de emprender el viaje. Unos aspectos que dependen, en gran parte, del destino que elijamos. Y es que tenemos que tener en cuenta que cada país y cada cultura puede funcionar de distintas formas, dando lugar a problemas que desde Amazon resuelven con solvencia.

Amazon acaba con uno de los principales problemas de viajar al extranjero

Sin ir más lejos, el teléfono móvil es una herramienta fundamental cuando viajamos a un país que no conocemos: útil para ubicarnos, llegar a los sitios, comunicarnos con otras personas, descubrir ubicaciones a visitar… Por ello, es necesario tener en cuenta que los enchufes no son los mismos en todos los países, para no quedarnos con nuestro móvil inutilizable cuando se le termine la batería.

El adaptador para enchufes universales Tessan, disponible en Amazon.

Por ello, un producto muy a tener en cuenta para cualquier viaje al extranjero es el adaptador para enchufes universales Tessan, el cual integra entradas para todos los enchufes de los diversos países, cada uno de ellos adaptado a la forma de entrada de los mismos. Un enchufe universal válido para un total de 224 países.

Algo que es posible gracias a un adaptador con un total de 3 USB, cada uno de ellos adaptado a un tipo de entrada distinta, y con un doble fusible, evitando así cualquier tipo de sobrecarga. Por otro lado, se trata de un elemento que podremos guardar de forma sencilla en la maleta, puesto que apenas ocupa espacio, gracias a sus medidas de 7,5x5x5 centímetros.

Un producto que solventa uno de los problemas más habituales de viajar a países como Reino Unido, Australia, o a cualquier país de Asia, y nos permite tener una herramienta idónea para poder conectarnos a cualquier tipo de enchufe independientemente del lugar en el que nos encontremos o la entrada que necesitemos. Y todo ello podremos conseguirlo a través de la web de Amazon por un precio de tan solo 18,69 euros.