Amazon tiene el artilugio que está revolucionando las mascarillas

03 de noviembre de 2020 (15:28 CET)

Las mascarillas se han convertido en algo básico en nuestras vidas. A alguno todavía se le olvida, pero ya no nos planteamos salir a la calle sin ellas puestas y sin los geles hidro alcohólicos.

Tanto es así que muchas empresas se dedican a lanzas nuevos diseños al mercado, tanto en cuanto a su forma como respecto a su decoración. Y ojo, porque ahora también cuentan con accesorios. Por ejemplo, el que te presentamos a continuación.

Ahora sabrás dónde dejar tu mascarilla

¿Cuántas veces te ha pasado que necesitas quitarte momentáneamente la mascarilla y no has sabido dónde dejarla? Tranquilo/a. Este problema se ha terminado gracias a estos colgadores que están disponibles en Amazon. Unos artilugios que podrás atar a tus mascarillas y que te servirán para no tener que dejarlas en cualquier sitio, evitando así el riesgo que ello conlleva.

Estos colgadores están disponibles en Amazon a un módico precio de solo 10,93 euros. Y atención: el envío es gratis, tal y como se puede ver en la página web de ventas on line. Cada paquete incluye 12 unidades con diferentes diseños.

El accesorio para mascarillas que arrasa en Amazon

Estos colgadores miden 10 pulgadas, y se pueden estirar hasta las 20 pulgadas. Están fabricados en nailon elástico duradero, suave y ultra ligero. No notarás que lo llevas hasta que te quites la mascarilla.

Gracias a su cubo movible puedes ajustarlo a tu cabeza como prefieras, de forma que no quede ni muy apretado ni poco ajustado. Además, son antideslizantes, con lo que te permitirá seguir con tu actividad normal, sea cual sea.

Y no olvides que son compatibles también con gafas de sol, gafas de lectura, gafas de prescripción, gafas de seguridad, etc. Como decíamos, por solo 10,93 euros pueden ser tuyos en cuestión de horas.