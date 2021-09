Amazon tiene un producto con fibras capilares que disimula de forma inmediata la escasez de cabello

Sea por el estrés, la contaminación, la genética, muchas personas pierden densidad en su cabello, muchos presentan alopecia. Generación tras generación es algo más común, tanto hombres como mujeres, que buscan solución a este problema.

Una de ellas son las fibras capitales de densidad Toppik, perfectas para mujeres y hombres que quieran disimular la escasez de cabello en algunas zonas de forma inmediata.

Está compuesto por queratina de la mejor calidad, la misma proteína del cabello, por ello le aporta un aspecto completamente natural. Estas fibras se asientan en el cuero cabelludo y aguantan perfectamente todo el día.

Da igual que llueva, haga viento o realices ejercicio físico y sudes. Permanecerán en su sitio hasta que te vuelvas a lavar la cabeza.

Vuelve a lucir una densa cabellera

Este pequeño y efectivo frasco se encuentra a la venta en Amazon y es uno de sus productos estrella. No es para menos. Tiene un precio de 22 euros.

Está disponible en todos los colores de cabello, como rubio claro, oscuro, castaño claro y oscuro, negro, gris, entre otros.

Lo primero que tendremos que hacer es agitar el producto y aplicarlo generosamente en las zonas de cabello fino. Recomendamos lavar primero el pelo. Masajea suavemente el cuero cabelludo para que se asienten las fibras.

“Las Fibras Capilares de Densidad Toppik tienen una fuerte electricidad estática que, gracias a su efecto magnético, adhiere las fibras incluso a los mechones más finos firmemente. Esta unión mantiene las Fibras Capilares Toppik en su lugar durante todo el día”, explican desde la marca.

La diferencia entre el antes y el después es muy notable. Se rellenan los huecos de forma instantánea, como si tuvieses un cabello profundo y denso, en abundancia.

“Disimula la falta de densidad con gran eficacia siempre y cuanto tengas una cierta densidad de pelo. No vale para zonas de completa calvicie ni para zonas de entradas donde predomine la calvicie pero si para zonas interiores. El bote de 12g es suficiente para usar más de un año siempre y cuando sepas usarlo bien. No es válido para usar en el agua ya que es su único tendón de Aquiles, ya que hace q se lleve el producto. Esto puede ser una ventaja a su vez ya que es fácil de retirar y limpiar, al ser totalmente natural no mancha la ropa ni las manos”, opina un cliente.

