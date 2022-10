Ana Milán lleva el pantalón blanco de Zara que merece estar en tu armario esta temporada

Porque cuando de básicos se trata, la posibilidad de error desaparece. Ana Milán, lo sabe. La actriz es inspiración a la hora de vestir, sobre todo porque lo hace con una elegancia sutil y sin giros estilísticos inesperados. Sus looks son fáciles de copiar y con un aire rejuvenecedor que engancha y enamora.

Ana Milán vuelve a iluminar en redes con su inspirador estilo y nos deja un conjunto elaborado por prendas que conforman el armario cápsula ideal que, seguro, imitarán muchas de sus seguidoras esta temporada. Son muchas las ocasiones en las que hacemos hincapié en la importancia de invertir en un buen fondo de armario, pero a la vista está que, cuando se cuenta con las prendas imprescindibles, el conjunto está más que solucionado.

En sus stories de Instagram ha compartido el que posiblemente sea el look básico más fácil de copiar con prendas que la mayoría de nosotras ya tenemos en el armario. Se trata de un outfit cómodo y estiloso en el que todas las prendas son versátiles. Además le ha dado un punto más moderno incluyendo zapatillas Converse, el calzado favorito de Ana Milán para ir cómoda y ponerle mucho rollo a sus looks.

Pantalones blancos full length de Zara

En esta ocasión la protagonista no es la actriz, si no los vaqueros blancos de bajos desflecados que son de los más vendidos en Zara y que, sí, también son para otoño. Ha recurrido a un básico imprescindible con el que ha conseguido un look infalible para la temporada que resulta de lo más sencillo y con el que no existe margen de error.

La intérprete combinó el viral modelo de vaqueros full length de Zara, diseño súper favorecedor gracias a su talle alto y su pernera recta, con una camiseta negra y una americana blanca. Obviamente, el toque de elegancia se consigue gracias a esta última pieza, que le aporta un aire más sofisticado al look, aunque sin perder su esencia relajada.

Ana Milán no especifica de dónde son sus vaqueros pero es muy probable que su elección sean los jeans full length wide leg de Zara que están disponibles desde la talla 32 hasta la 46 y valen menos de 30 euros.