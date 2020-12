Aquí puedes comprar la PlayStation 5: ni Mediamarkt, El Corte Inglés, Game o FNAC

23 de diciembre de 2020 (12:53 CET)

Cuando Sony anunció que lanzaría la nueva y esperada PlayStation 5 a finales de este año, las reservas de la nueva consola se dispararon. No es que sea precisamente un secreto que la industria de los videojuegos es de las que más ha crecido en los últimos años, y Sony con sus diferentes generaciones de su PlayStation tiene buena culpa de ello.

Eso sí, en un año marcado por el coronavirus y por todas las restricciones e impedimentos que ha originado el virus, el lanzamiento de esta nueva generación no ha sido precisamente tranquilo.

Y es que, de hecho, la consola está agotada en la gran mayoría de grandes superficies que apuestan por este tipo de productos. Ni Mediamarkt, ni El Corte Inglés, ni Game ni tampoco FNAC permiten ahora reservarla.

Aquí puedes comprar la PlayStation 5

De hecho, como bien podemos ver en las diferentes redes sociales de las citadas empresas, todas dejan muy claro que las reservas están agotadas. Incluso en Amazon, que también abrió reservas el pasado 3 de diciembre pero apenas duraron horas.

Sin embargo, como apuntan en MeriStation, es en la web techinn donde sí que se puede comprar la nueva generación de la consola de Sony. El precio anunciado en la citada web es de 513.49 euros, y ya se avisa que, comprándola ahora, la recibirás en tu casa entre el 2 y el 3 de ¡marzo!.

De momento no son precisamente pocos los que están esperando novedades el respecto. Y es que, si bien es cierto que la nueva PS5 no es que sea una consola precisamente barata, sí que muchos llevaban años esperando su lanzamiento.

Desde luego no ha sido un lanzamiento al uso. Todo lo contrario. El hecho de que no se pueda ni reservar no hace otra cosa que demostrar que esta PS% ha sido un éxito pero, también, que en Sony se han quedado muy pero que muy cortos a la hora de empezar su distribución y comercialización.