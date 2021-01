Videojuego humilla a FIFA 21 y Cyberpunk 2077 en ventas: nuevo rey

El sector del videojuego ha traído importantísimas novedades en 2020. El año del COVID-19 también ha sido el del lanzamiento de la nueva generación de videoconsolas: PS5 y Xbox Series. Dos lanzamientos que han ido acompañados de otros dos muy esperados.

Hablamos de los juegos FIFA 21 y Cyberpunk 2077. Y teniendo en cuenta que solo EEUU generó 60.000 millones de euros se espera que las cifras totales superen 152.000 millones en todo el mundo que generó esta industria en 2019. Así lo señalan datos publicados por Aevi (Asociación Española del Videojuego).

No obstante, no son estas novedades las que han generado tales cifras. Y es estos lanzamientos han sido superados, e incluso humillados, por un videojuego indie (juegos de bajo presupuesto y dinámica muy sencilla) que lleva siendo la sensación desde el pasado mes de agosto.

Los problemas con la PlayStation 5 afectan a FIFA 21 y Cyberpunk 2077

El lanzamiento de la PS5 no ha sido tan exitoso como se esperaba. No por la demanda, que es enorme, sino por la escasez de stock en tiendas físicas y on line. De hecho, dos meses después de su lanzamiento siguen llegando a cuenta gotas. Habitualmente solo están disponibles en pre reserva. Y cuando aparecen en alguna web se agotan en cuestión de segundos.

Este lanzamiento medio fallido ha tenido consecuencias en el videojuego FIFA 21. El producto de EA Sports ha dado un salto bestial con la llegada de la nueva generación de consolas, tanto en gráficos como en jugabilidad. Pero la falta de consolas para reproducirlo ha hecho que este gran estreno haya quedado en un segundo plano, pues muchos consumidores han optado por hacerse con la versión para PS4 o con un ejemplar de su competidor, el Pro Evolution Soccer 2021. De hecho, los de Konami decidieron sacara la venta este año una actualización, reservando sus esfuerzos para petarlo el próximo otoño. Y parece que la jugada les ha salido redonda, pues el año que viene sí habrá stock de PS5. O al menos se supone.

PS4 con FIFA 21

Fall Guys salva los muebles y deja en evidencia a las grandes producciones

Mientras tanto, ante esta enorme decepción para los clientes de Sony, se aceleró el lanzamiento de Cyberpunk 2077, una de las últimas producciones para la actual generación de consolas.

Pero esta obsesión por cumplir las expectativas ha llevado a que este juego fuera lanzado sin estar terminado. Y CD Project, responsables de la creación del juego, han tenido que pedir disculpas, retirarlo del catálogo y devolver el dinero a muchos de los que lo habían comprado. Algo parecido ocurrió en su momento con Assassins Creed III. Está claro que las prisas no son buenas.

Unos problemas a los cuales ha tenido que salir al rescate el tapado de la casa. un juego indie que en gran parte ha compensado las pérdidas ocasionadas por los problemas mencionados.

Hablamos de Fall Guys, un juego multijugador on line que sigue las premisas de concursos como ‘Humor Amarillo’ y que está arrasando desde agosto. Su dinámica es sencilla: consiste en ir superando pruebas contra 59 contrincantes hasta que solo queda uno.

Este videojuego salió en verano y en la versión de PC arrasó con 7 millones de descargas. Cyberpunk ha vendido a día de hoy 13 millones. Y mientras tanto, Sony, lo incluyó en la subscripción de PS Plus, donde tienen más de 46 millones de clientes que pudieron descargarlo gratis. Y desde entonces ha sido una revolución.

Según las fuentes consultadas, entre las que está la Asociación Española del Videojuego, solo ese mes facturó 185 millones de dólares (EA Sports factura unos 83 millones de euros al año), y actualmente ya va por la tercera temporada, sumando jugadores a diario. Sin duda, unas cifras que dejan a los juegos de última generación a la altura del betún. Está claro que no son necesarias inversiones millonarias para marcar la diferencia.