La PS5 se agota en minutos en El Corte Inglés, Mediamarkt, FNAC... ¿cuándo habrá stock?

03 de diciembre de 2020 (18:17 CET)

Este jueves, comercios como El Corte Inglés, Mediamarkt, Fnac, Carrefour, Amazon, Game, Worten y Xtralife pusieron por fin a la venta nuevas unidades de la Playstation 5 (PS5), que se había agotado desde el mismo día en que se abrieron las reservas, a mediados de septiembre.

Pero si la nueva y muy esperada consola de Sony desbordó a los minoristas de todo el mundo en apenas un día tanto en el periodo de reserva como en el lanzamiento del pasado 19 de noviembre, ahora que ha llegado a España una nueva remesa se han agotado las existencias en apenas minutos, según han relatado usuarios de las redes sociales.

Playstation informó el pasado martes de que habría más stock de la PS5 en España antes de que terminase 2020, pero nadie esperaba que se acabaran tan pronto. El miércoles por la noche, los comercios anunciaron nuevas consolas que estarían a la venta este jueves y abrieron las reservas únicamente para verlas agotarse en tiempo récord.

Quienes no usaron el sistema de reserva anunciaron el inicio de la venta a una hora en concreto, nuevamente para tener que alertar al cabo de unos minutos de que ya no quedaba ninguna.

Las reservas de #PS5 están agotadas en GAME.



Gracias por habernos visitado y haber reservado tu consola con nosotros.



Por favor, si no has podido reservar tu consola #PS5, mantente atento a GAME para futuras actualizaciones. — GAME España (@VideojuegosGAME) December 3, 2020

Playstation 5: ¿cuándo se pondrá de nuevo a la venta en España?

Sony ha confirmado que no habrá unidades de la PS5 en tiendas físicas. Todas se venderán online, al menos durante lo que queda de este año. Es por culpa de la pandemia que el lanzamiento se ha realizado en condiciones muy diferentes a las normales, lejos de aquellas fotos de miles de gamers en las tiendas ansiosos por hacerse con una.

Irónicamente, cuando más difícil es conseguir la nueva Playstation es cuando los españoles más quieren una, puesto que hasta el 24 de noviembre Sony había vendido en torno a 45.000 consolas en el país. De ahí su anuncio tranquilizador de que habría más existencias antes de acabar el año, entendiendo que se ha convertido en el tesoro más buscado por los gamers.

La tecnológica de origen nipón no ha especificado cuántas nuevas consolas llegarían este diciembre al país ni ha aclarado hasta ahora si las que se agotaron este jueves en El Corte Inglés, Mediamarkt, Fnac, Carrefour, Amazon, Game, Worten, Xtralife y otras tiendas eran todas las que llegarían o si habrá más oportunidades para comprarla antes de Navidad.

No obstante, no toda la esperanza se ha perdido. La tienda Game, tras anunciar que estaban agotadas todas sus reservas, ha animado a quienes no pudieron comprarla a mantenerse atentos "para más actualizaciones", por lo que es posible que pronto haya más PS5 a la venta en España.

También Fnac habló de "esta tanda" cuando informó de que todas las unidades que tenía a disposición este jueves habían sido ya reservadas. "Os avisaremos para próximas reposiciones", dijo la tienda. "Mantente conectado para nuevas actualizaciones", transmitió también Mediamarkt.

He decidido no comprar ni reservar la ps5 hasta que no haya stock estable. Me niego a estar pendiente de Sony, y las webs de mierda de las tiendas online. Entre la anterior reserva y ayer ya he perdido bastante tiempo :) — Tonacho Fonty (@tonacho) December 3, 2020

Las quejas de los que no han podido comprar la PS5

El youtuber de videojuegos Tonacho se ha mostrado decepcionado del proceso de venta de la nueva Playstation. "He decidido no comprar ni reservar la ps5 hasta que no haya stock estable", ha afirmado el reconocido jugador de Minecraft en un mensaje en Twitter, negándose a "estar pendiente" de Sony y de las tiendas online. "Entre la anterior reserva y ayer ya he perdido bastante tiempo".

"Lo de la PS5 es una locura, en cuanto sacan algo de stock se petan directamente las paginas de las tiendas y cuando vuelven a funcionar ya quedan unidades", dijo otro usuario en la misma red social. "No entiendo lo de sacarla con este stock de verdad, solo se benefician las cuentas de reventas".

"Increíble lo del stock de las nuevas consolas. Nueva remesa de la PS5 y dura literalmente 1 minuto. No sé si es porque el stock es realmente limitado, o porque existe una locura generalizada por comprarla", añadió otra persona que quería comprar la Playstation 5 y no pudo.

También hay quien critica que en las webs de reventa sí se esté vendiendo. "Fnac, El Corte Inglés, Game, Mediamarkt, Worten, Amazon... todo caído las dos veces que han anunciado nueva remesa de PS5. Eso sí, en páginas de segunda mano la puedes conseguir sin problema... pagando casi el doble", escribió un tuitero.