Los mejores auriculares para gamers

La experiencia del gaming no es completa si uno no queda atrapado por los efectos de sonido, los diálogos y la música que crean una atmósfera única cuando se está frente al ordenador o el televisor.

Los auriculares especialmente diseñados para los gamers tienen una calidad de sonido superior a otros modelos de cascos, para lograr envolver al jugador en la vivencia del momento.

Por supuesto que cubren el rango de frecuencias audibles para el oído humano, pero también suelen tener una tendencia a expandir los sonidos graves, para lograr una experiencia más envolvente.

También tienen un diseño más ergonómico, que por su estructura aíslan los sonidos del exterior, y están dotados de un micrófono incorporado en el auricular -o en el cable- que agiliza la comunicación online entre los participantes del juego.

Dado que los gamers suelen pasar varias horas conectados, es clave que el diseño sea cómodo, con la presión sobre la oreja distribuida entre la diadema y las almohadillas.

Estas son las mejores opciones que podemos encontrar de auriculares para gamers en Amazon.

Los auriculares de Pacrate son compatibles con las consolas PS4, PS5, PS4 Pro / Slim, Xbox One, controlador Xbox One X, PSP, ordenadores, tabletas y teléfonos móviles gracias a su conector de 3,5 mm. Tienen controladores de audio de 40 mm en combinación con tecnología de audio avanzada que ofrecen un sonido envolvente simulado de alta calidad para que la experiencia de juego sea aún más intensa. De hecho, por los controladores de audio receptivos se puede ver mejor la dirección de la que proviene el sonido, como los disparos, los pasos de su oponente y los indicadores de escenario. El auricular Xbox One tiene un micrófono sensible y ajustable con técnicas de cancelación de ruido que filtra la mayor parte de los sonidos ambientales y permite conversaciones en tiempo real sin demora. El modelo para ordenadores presenta un ajuste ergonómicamente optimizado, donde el acolchado de piel sintética y la diadema se asientan cómodamente con firmeza sin dañar.