Estas son las bailarinas de Parfois para ir cómoda a la oficina

Con el otoño ya instalado, es momento de hacer el cambio de armario e invertir en prendas de calidad y atemporales que no solo nos acompañarán esta temporada, sino por mucho tiempo más.

No solo de zapatillas y botines vive el otoño, las bailarinas también son uno de los calzados más buscados en cuanto el entretiempo llama a nuestras puertas y muchas son las razones que lo explican. Es difícil igualar la comodidad y versatilidad de estos zapatos, sobre todo, si se trata de dar con ese calzado de entretiempo que nos solucione el qué me pongo sin suponer ni un suplicio térmico, ni tampoco pasar frío. Y es que por algo regresan cada temporada con la misma fuerza que el primer día: elegantes, atemporales y femeninas.

Leer más: Parfois tiene el conjunto de punto con falda que más estiliza y mejor queda con botas altas

Claro que más allá de la versión clásica del diseño, las temporadas han traído consigo nuevas y variadas interpretaciones. De las bailarinas segunda piel que nos conquistaron en 2021, a las que incorporan tacón cómodo o incluso flatform, pasando por las que apuestan por estampados e incluso incrustaciones. Todas ellas igual de apetecibles y perennes.

Parfois vuelve a conquistarnos con su última propuesta. Unas bailarinas de tacón muy bajo -casi inexistente- con las que el ir cómoda a la vez que estilizada no será misión imposible. Sí, tal y como lo lees y sin ningún tipo de duda. Si este otoño aún no te has hecho con unas y andabas en su búsqueda, ya puedes parar, porque no vas a encontrar unas más ideales, y mucho menos a un precio tan irresistible como este.

Bailarinas Parfois para el día a día

Bailarina plana con punta y escote redondeados, tejido efecto piel y combinación de colores en negro y crudo, de Parfois. 22,99 euros ¿no es una locura? Ya contestamos nosotras: sí. Por ese precio más que una adquisición, podríamos considerarlo como un regalo.

Está disponible en dos colores: en negro y detalles en dorado, y en nude con detalles en negro. Ambos súper ponibles e igual de maravillosos. Tanto que, por ese precio, no nos parecería ninguna locura adquirir ambos modelos. Y es que su diseño elaborado en efecto piel combinado con punta redonda y tacón mini nos parece sencillamente perfecto. A nosotras nos han conquistado.