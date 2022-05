El bañador perfecto si estás embarazada o no lo tiene Parfois

Ha sido la influencer Lucia Bárcena la que ha descubierto este bañador que sienta genial si estas embarazada o no. En una escapada en su recta final de embarazo. Aunque la primera sorpresa fue descubrir este modelo en Parfois.

Este diseño lo puedes encontrar en Parfois por 25,99 euros y es ideal para embarazadas y no embarazadas. Por sus detalles fruncidos que son justo los detalles que harán que este sea el bañador que más estiliza y mejor se adapta a nuestra figura. Su corte recto y tirantes hacen que el toque drapeado destaque y se convierta en todo un protagonista. Una buena apuesta más minimalista y que es un fondo de armario en verano.

Si al igual que Lucia Bárcena no quieres esperar más a el verano una escapada a las Islas Baleares como ella y así poder estrenar toda la nueva temporada. Y otro truco que nos deja la influencer ya que no hace falta recurrir a la ropa premamá durante el embarazo. La clave para ello es encontrar looks que sean cómodos, se adapten bien al cuerpo y confortables. Este bañador está disponible en cuatro colores negro, azul claro, azul oscuro y verde.

Y es que aunque todavía veas muy lejos tus vacaciones de verano y tus escapadas a la playa cuando nuestras tiendas ‘low cost’ favoritas dan el pistoletazo de salida a su sección de bikinis y bañadores, es imposible evitar echar un vistazo. Este modelo de Parfois es ideal para enmarcar la figura algo muy bonito para marcar la barriguita, aunque si no estas embarazada es perfecto para lucir cuerpazo.

Además gracias a su corte recto podrás usarlo tanto para ir a la playa o a la piscina como para usarlo de body con unos shorts o con un pantalón de lino super apetecible en cuanto suben las temperaturas.

La nueva colección de Parfois para el verano tiene artículos monísimos a muy buen precio.