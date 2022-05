Los básicos de Mango Outlet por menos de 10 euros

A todo el mundo le gusta una buena ganga, encontrar esos chollos que hacen que comprar sea más satisfactoria y si además de barato son prendas super ponibles mejor que mejor. En Mango Outlet puedes encontrar prendas perfectas para el día a día, la oficina una cena o para lo que quieras por que son perfectos para el ahora tan de moda armario capsula.

El armario capsula no es otra cosa que los básicos con los que se construyen cientos de looks esas prendas fáciles de combinar y que no pasan de moda con el paso de los años. En Mango Outlet puedes encontrar prendas para construir tu armario capsula a un precio casi de risa.

En primer lugar Mango Outlet tiene una blusa fluida con volantes con una rebaja de 62%. Con un tejido fluido y un diseño ancho, escote de pico con tiras al cuello, manga larga abullonada y puños elásticos. Además, esta dentro de las prendas etiquetadas como Committed que son productos que han sido confeccionadas con fibras y/o procesos de producción sostenible, reduciendo así su impacto ambiental. Un must absoluto, su precio es de tan solo 9.99 euros y las combinaciones son infinitas con unos vaqueros, con un traje liso de un color neutro, ahora con el calor con un short blanco y un cinturón marrón.

Otro básico de Mango Outlet es este pantalón culotte de algodón en color crudo. Con un tejido con algodón y también dentro las prendas etiquetadas como Committed. Tiene un diseño acampanado, tiro alto, cintura elástica en la parte trasera, dos bolsillos de parche en la parte posterior y un cierre de gancho y cremallera. Con un 67% de descuento esta prenda cuesta 9.99 euros. Las combinaciones de este culotte de Mango Outlet son infinitas ya que va con todo.

Como tercera y última opción un vestido muy veraniego, el vestido cruzado de lino de Mango Outlet es el comodín perfecto para los días de calor. Con tejido mezcla de lino y algodón, pertenece a la colección Committed, tiene un diseño recto, escote de pico cruzado. Costura del hombro caída, manga corta con vuelta y cordón ajustable en la cintura. Tiene un 70% de descuento y se queda en 8.99 euros.