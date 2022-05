El look más sofisticado a base de básicos lo tiene María G. de Jaime

La influencer María G. de Jaime es una de las más clásicas y sencillas su estilo mezclando prendas clásicas con otra más llamativas y que simplemente nos encanta. En su viaje al festival de cine de Cannes junto con otras influencers nos ha dejado un look perfecto para el día a día y super fácil de copiar con prendas que seguro que ya tienes en tu armario.

Si aún no sigues a la influencer María G. de Jaime te estas perdiendo un montón de looks perfectos para el día a día o para la oficina super en tendencia y perfectos para mujeres clásicas y elegantes. Lo primero que destaca de este look es la camisa blanca un básico de armario por excelencia y una de las prendas que son atemporales ya que da igual la época del año o las tendencias que se lleven una camisa blanca siempre es perfecta. Por eso lo mejor es invertir en una que tenga calidad ya que es una prenda que se amortiza mucho y si tiras por opciones más baratas con peor calidad tendrás que renovarla cada poco tiempo.

En Massimo Dutti encontramos prendas con una calidad muy buena por lo que si necesitas renovar tu camisa blanca aquí te traemos la clásica. Con tejido de popelín, confeccionado en tejido 100% algodón, con cierre mediante botones y bajo con aberturas laterales. Una prenda con mucha calidad y similar a la que luce María G. de Jaime y con un precio de 49.95 euros.

La influencer lleva una Bermuda muy ligera en color negro, para copiar este look de María G. de Jaime a base de básicos una buena opción son unos pantalones de pinzas de lino ya que son otra prenda que vamos a amortizar muchísimo. Si no tienes una en tu armario o la que tienes necesita ser renovada en Massimo Dutti tienen una bermuda perfecta.

Con un detalle de pinzas en la parte frontal, cierre mediante cremallera oculta por tapeta y corchete, dos bolsillos laterales y Trabillas para el cinturón. Pertenece a la colección CARE FOR FIBER por lo que esta fabricado en un 100% lino de cultivo europeo. Esta disponible por un precio de 59.95 euros.

El detalle que marca la diferencia a este look es el pañuelo ese toque de color es lo que diferencia el conjunto. Una buena opción son los pañuelos que sacan cada año en Bimba y Lola donde el estampado y el color son lo más importante. Para rematar este look de María G. de Jaime unas sandalias son el toque final una sandalia plana como las de la influencer son perfectas pero si quieres ir un poco más arreglada unas cuñas con inspiración de Hermes como las de Zara son una opción muy buena.