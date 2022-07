Los bestseller de un armario cápsula en Massimo Dutti por menos de 20€

Las segundas rebajas nos están dejando verdaderos chollazos y no podemos estar más contentas con nuestras últimas adquisiciones. Y es que cada vez somos más las que esperamos a las segundas rebajas para hacernos con los básicos que nuestro armario rebajados. Y estos básicos de Massimo Dutti no pueden ser más baratos.

Lo primero que hemos fichado un pantalón vaquero paperbag, con un detalle de pinzas en la parte frontal, confeccionado en algodón y de tiro alto: 38,4 cm. Tiene dos bolsillos laterales, dos bolsillos de parche en la parte posterior, cinturón estilo lazada y trabillas para el cinturón. Y con rebajas se queda en solo 19.99 euros.

Una camisa de popelín es otro básico imprescindible en nuestros armarios y encima si es en uno de los colores de la temporada no puede ser más top. En color verde esta camisa tiene un pliegue en la espalda, está confeccionado en tejido 100% algodón, con cierre mediante botones y puño abotonado. Pertenece a la colección CARE FOR FIBER, lo que significa que al menos 65% algodón es orgánico y cultivado utilizando fertilizantes y pesticidas naturales. Además, en su cultivo no se utilizan semillas modificadas genéticamente, lo que ayuda a conservar la biodiversidad de las semillas y la fertilidad del suelo. Su precio es de 19.95 euros.

Otro básico en cualquier armario es un blusón, en Massimo Dutti hemos fichado uno ideal. Confeccionado en algodón, con un corte fluido y cuello pico. Esta prenda está producido utilizando menos agua, mediante el uso de ciclos cerrados que permiten reutilizar el agua o de tecnologías como las máquinas de baja relación de baño o el tintado en masa nos ayudan a reducir el consumo de agua en los procesos de tintado o lavado de las prendas. Esta disponible en dos colores rosa empolvado o blanco. Su precio es de 15.95 euros.

Otra opción ideal de Massimo Dutti es este top calado, confeccionado en tejido 100% algodón, con cuello redondo, tirantes anchos y bajo con aberturas laterales. Con un precio de 19.95 euros.