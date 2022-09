Bimba y Lola tiene el bolso impermeable ideal para ir a la oficina y rebajado

El bolso es el complemento perfecto para ir a la oficina porque en él llevamos el portátil y los accesorios indispensables para nuestro trabajo. En invierno es muy frecuente que los días sean lluviosos y, por ello, necesitamos bolsos impermeables que no mojen nuestras pertenencias.

Cuando hablamos de crear looks de oficina, hay básicos que nunca fallan, como los trajes y las camisas blancas, pero la fuerza principal está en los complementos. En especial reside en los bolsos grandes o mochilas, que nos permiten llevarlo todo sin problema. Son un accesorio básico que no podemos dejar escapar y que siempre debemos tener en nuestro armario porque no sabemos cuándo lloverá.

Este tipo de accesorio será, sin duda, una buena inversión puesto que te durarán más tiempo, como este bolso de Bimba y Lola que podrás comprar al 30% de descuento, porque invertir en calidad siempre es buena opción.

Amplio, cómodo e impermeable, así es el bolso que necesitas

El bolso es una pieza capaz de cambiar de estilo un outfit y por supuesto nuestro compañero infalible donde guardar gran cantidad de objetos personales. Su principal cometido es ser útil, sí, por eso queremos un bolso bonito pero a la vez versátil. Si estás pensando en renovar modelo, el bolso shopper L de nylon de Bimba y Lola es el tuyo.

Un diseño de buen tamaño en el que podrás meter todas tus cosas holgadamente. Con unas dimensiones de 36 centímetros de largo, 27 centímetros de alto y 14 centímetros de ancho, cuenta con un doble asa para que puedas llevarlo en un hombro o bien llevarlo en la mano. Es un diseño fabricado en poliamida que será ideal para llevar al trabajo.

Puedes encontrarlo en dos colores: rojo ácido o color hueso, dependerá de lo atrevida que seas. En la página web se encuentra rebajado al 30% por lo tanto su precio final es de 108 euros, una inversión de la que no te arrepentirás. También, puedes encontrarlo en color negro, el cual no se encuentra rebajado y está al precio original, 155 euros.