Ficha la blazer con el estampado más chic de Stradivarius por menos de 30 euros

Los blazers se han convertido en la prenda perfecta para convertir un look básico en un look work girl. No podemos dejar de ver en el street style todo lo que este clásico trae, y si bien pensábamos que ya teníamos fichadas todas las americanas que les encantarían a los fans de esta prenda, ahora Stradivarius nos recuerda que falta una en la lista: el diseño de pata de gallo.

Aunque el estampado de pata de gallo se anuncia como un estampado «de por vida», el furor va y viene. Cada temporada nos sorprende más y revivimos su ascenso a la fama. El estampado de pata de gallo ha sabido adaptarse y actualizarse a las tendencias. La posibilidad de encontrarlo en tiendas en todos los colores es increíble, se ajusta a todas las temporadas.

Leer más: Parfois tiene un bolso estilo tote para uso diario que no te quitarás en toda la temporada

Blazer pata de gallo doble botonadura Stradivarius

Esta prenda de la que os hablamos y que encontramos entre las últimas novedades de Stradivarius es una americana oversize de silueta más alargada, de cuello solapa y manga 3/4 con hombreras. También tiene bolsillos delanteros con solapa y cierre frontal con botones. Uno de sus aspectos más icónicos es su estampado atemporal de pata de gallo, que sigue siendo tendencia y favorecedor temporada tras temporada.

Esta americana es la chaqueta más funcional que guardarás en tu armario. También tiene un forro lila y un cierre de botones en la parte delantera. La chaqueta o blazer más cómoda y elegante para dejar boquiabierto a todos en tu día a día, ya sea en la oficina o en otras situaciones.

El precio de esta chaqueta en la tienda y página web de de Stradivarius es de 29,99 euros. La prenda perfecta para completar tu armario cápsula y crear nuevos estilismos con infinidad de combinaciones posibles. Esta tendencia para 2023 es perfecta para equilibrar el ajuste oversize con prendas de corte midi para crear el look ideal.