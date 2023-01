De satén, con volantes o estilo boho, así son las 3 blusas de Mango que necesitas en rebajas

¿Te ha pasado alguna vez que mientras elegías la ropa para la cena o algún evento especial te has sentado frente al espejo durante horas y no sabías qué ponerte? Si la respuesta es sí, tranquila, no eres la única. Muchas veces nos sentamos frente al armario, miramos toda nuestra ropa y esperamos que el atuendo perfecto caiga del cielo.

Para evitar que esto suceda, es importante contar con ciertas prendas que siempre queden bien cuando buscamos un look más formal. ¿La mejor decisión? Un pantalón y una blusa. Son prendas sencillas, cómodas y elegantes. Además, hay una gran selección de estilos. Hoy te presentamos tres tipos de Mango que enamoran a primera vista.

Blusa satinada Mango

Se trata del tejido estrella de la temporada. Vuelven las blusas de raso y para poner el outfit aún más trendy hemos elegido está en fucsia que, no puede estar más de moda. El corte recto estiliza cualquier tipo de figura, y el estilo cruzado le da un toque diferente.

En cuanto a los detalles, tiene un bonito lazo decorativo en la espalda y manga larga con botones. Pertenece a la colección Mango Party, así que no tenemos nada que añadir. Bueno, sí, su precio, 29,99 euros.

Blusa volantes Mango

Si aún no tienes una blusa negra, deberías conseguir una ahora. Si hablamos de looks de noche, entonces este es el color de ropa más versátil del mundo.

En este caso elegimos esta de Mango, llena de detalles: una versión muy original con un toque sexy. Su tejido fluido es translúcido, que es la tendencia actual para casi todo tipo de prendas. ¿Otro detalle que nos encanta? Su diseño con volantes en ambas mangas y costuras. ¿Su precio? 29,99 euros.

Blusa estilo boho Mango

Su tejido es 100% algodón imitando guipur, lo que lo hace muy cómodo de llevar. Las mangas largas abullonadas con campana en la manga le dan un aire muy original.

En cuanto al color blanco roto, combina con todo. En este caso la firma nos ofrece llevarla con unos jeans y una sandalia de tacón fino, consiguiendo un look increíble. Al igual que las demás, su precio es de 29,99 euros.