El body fruncido de tul de Women Secret que triunfará esta temporada por menos de 10 euros

Aunque la época festivalera ya va quedándose atrás, nunca está de más reforzar un poco esa sección más atrevida de nuestro fondo de armario para destacar en tus mejores fiestas y eventos de este otoño. El mal tiempo no es ningún inconveniente y además aún nos quedan algunos días de calor por delante. Women Secret tiene la opción ideal que no puede faltar en tu armario este otoño-invierno.

Es cierto que los tops cortos o esa ropa más ligera de los festivales de verano empieza a quedar atrás con estos meses de más frío, pero eso no significa que no podamos crear los looks más atrevidos y rompedores también en temporada de entretiempo. De hecho, Women Secret tiene la prenda ideal para estas ocasiones.

El body de microfibra y tul de Women Secret para las ocasiones más especiales

Se trata de un body de microfibra y tul fruncido, una prenda muy cómoda de llevar que se ajusta perfectamente a tu cuerpo y que podrás combinar fácilmente con cualquier pantalón o falda para ir variando entre estilos más sencillos y desenfadados u otros más formales e incluso aquellos destinados a las mejores fiestas.

Este tipo de prendas de manga larga son ideales para esos días más fríos de otoño y estamos seguros de que conseguirá destacar durante esta nueva temporada. El tul hace que sea una opción delicada y ligera destinada a esas ocasiones más especiales. Su tejido semitransparente lo convierte en una propuesta de lo más atrevida.

Es un body tipo tanga de lo más original confeccionado en suave microfibra y con manga de tul, el aliado perfecto de unos tacones y unos pantalones de tiro alto. Si quieres añadir este bonito body a tu fondo de armario más especial, este es el mejor momento. Podrás encontrarlo en Women Secret al 71% de descuento, con un precio final de 9,99 euros.