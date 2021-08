Bofetadas fuera de España por hacerse con este producto de Mercadona: cuesta 3,95 euros y arrasa en el extranjero

Como sabrás, el aceite es un producto típico en los países del Mediterráneo y que no falta en la gastronomía española. El que se produce en España es uno de los más elogiados del mundo. Y si a su calidad añadimos los beneficios que produce para la salud, se convierte en lo que es: uno de los productos más preciados.

Entre los beneficios mencionados destacan la prevención de enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas u oncológicas. Esto es gracias a las grasas y los antioxidantes que contiene.

En Mercadona encontrarás un aceite galardonado en EEUU y en el Reino Unido

No obstante, no es fácil elegir un buen aceite cuando vamos al supermercado. Las opciones son infinitas, lo que dificulta enormemente la decisión. Sin embargo, con lo que te contamos a continuación ya no dudarás sobre qué aceite es más recomendable comprar.

Porque el aceite de Casa Juncal Cosecha Temprana que puedes encontrar a la venta en Mercadona está arrasando en el extranjero. Y es que ha sido galardonado con dos medallas de oro en dos certámenes, el New York International Olive Oil Competition (Nyiooc) y el London International Olive Oil Competition (London IOOC).

Aceite de Casa Juncal Cosecha Temprana a la venta en Mercadona

Solo te costará 3,95 euros

Según los jueces, este aceite disponible en Mercadona “cuenta con un intenso aroma a aceituna verde y a hierba recién cortada. Posee aromas herbáceos y afrutados de gran complejidad a tomate de vid, alcachofa, tirgo verde y almendra. En boca, este aceite sorprende con un delicado gusto inicial, retrogusto de almendras y finaliza con un agradable y equilibrado picante”.

En cuanto a la producción del aceite de Casa Juncal Cosecha Temprana lo produce la empresa Aceites Oro Bailén Galgón 99 SLU, una compañía afincada en Jaén.

Está elabora el aceite a base de aceitunas procedentes de olivos picuales en regadío y que se sitúan en la Sierra de Andújar, en Jaén. La cosecha empieza a finales de octubre y dura hasta mediados de noviembre, momento en el que sus propiedades aromáticas y sus beneficios están en el mejor momento.

Por último, este aceite está disponible en Mercadona en envases de un litro por un precio de solo 3,95 euros.