Este es el bolso que necesitas para guardar lo imprescindible, es de Parfois

Si estás cansada de llevar tu teléfono en la mano todo el tiempo y salir de casa sin bolsillos, lo mejor que puedes hacer es comprar una funda para teléfono elegante y espaciosa. En este caso encontrarás en las tiendas de Parfois está con una textura acolchada que no querrás quitarte en todo el invierno. Además, tiene ranuras para tarjetas para que no tengas que cargar con la cartera para salir de casa con todo lo que necesitas. Sin duda es el complemento perfecto para completar tu look y te servirá para muchas temporadas.

En Parfois, la tienda portuguesa de complementos y accesorios, encontrarás una amplia gama de productos tendencia para completar tus looks con bolsos y carteras de calidad. Y lo mejor es que sus precios son bastante bajos. Además, en muchos casos, ofrecen ofertas especiales y descuentos en muchos de los artículos más vendidos en sus tiendas.

En este caso, esta funda para móvil de Parfois es un accesorio práctico y muy útil cuando no quieres llevar un bolso grande que ocupe más espacio. Y es que puedes usarlo cuando quieras, tendrás todas tus pertenencias personales a mano.

Bolso móvil acolchado Parfois

Tanto si buscas un lugar para guardar tu móvil cuando vayas a comprar el pan, como si sales a dar un paseo o sacas a pasear a tu mascota a la calle, este bolso de Parfois es perfecto para ti. Además, tiene una estética elegante y sencilla, por lo que es una prenda muy versátil para cualquier ocasión.

Al tacto notamos que está fabricado en nylon suave con pespuntes en forma de corazón. Si además quieres colgarlo del hombro, puedes hacerlo de forma muy cómoda ya que viene con una bandolera ajustable y desmontable.

Esta funda para móvil ya está disponible por solo 15,99 euros. Y lo mejor es que de los dos colores disponibles actualmente a la venta, puedes elegir el que más se adapte a tu estilo: rosa y negro. Dos tonos que se pueden combinar de muchas maneras diferentes para diferentes looks completan tu atuendo para cada ocasión.