Este bolso de terciopelo de Parfois es el más versátil de la temporada

La llegada del otoño es el momento perfecto para salir por la noche con amigos, un ser querido o un nuevo amor. Por eso, tus estilismos deben derrochar estilo, especialmente las minifaldas de cuero, los vestidos bicolor o los clásicos mocasines. Lo cierto es que los complementos también deben ser protagonistas, sobre todo si eliges un bolso de terciopelo con el look más sencillo o el más especial. Este tipo de diseños son perfectos para ir a una fiesta o para llevar a la oficina.

Con este bolso de terciopelo acolchado de Parfois, te garantizamos que lucirás el look perfecto, tanto si vas a un evento formal como a una cita informal. La decisión es tuya de jugar y crear todo tipo de looks diferentes. Da el toque final al outfit más sofisticado y elegante, y no solo porque este sea el acabado que han escogido para el asa, un detalle brillante a contraste que contribuye a crear el efecto deseado.

Bolso terciopelo acolchado Parfois

Es un bolso de mano pequeño, perfecto para esas ocasiones especiales en las que no necesitamos llevar demasiadas cosas. Estas citas no nos obligan a llevar una botella de agua o un neceser lleno de artículos de aseo, pero siempre es necesario tener a mano ciertos imprescindibles, para lo que los bolsos resulten de lo más práctico.

Su aspecto aterciopelado lo hace significativamente más elegante, le da a nuestro look la clase que queremos y deja claro que todo lo que conforma nuestro outfit ha sido pensado con precisión milimétrica. Cabe destacar que este también es un bolso seguro ya que su válvula se cierra mediante un sistema de imanes que protege nuestras pertenencias.

Este bolso cuyo diseño sobrio se caracteriza por la elección de los materiales así como por los detalles dorados y el color burdeos. Si nos gusta el modelo pero queremos una versión un poco más sobria, también existe la opción de conseguirlo en negro. El precio es el mismo, 23 euros.