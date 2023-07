El bombazo de Worten: 100 euros de descuento en la Dyson más ergonómica del mercado

A la hora de conformar un hogar en el que vivir y en el que desarrollar la gran mayoría de las actividades que conforman nuestro día a día, son muchos los aspectos a tener en cuenta. Mientras que la mayoría de las miradas se centran en una decoración efectiva, conviene remarcar la limpieza como otro aspecto indispensable.

Y es que un hogar puede ser visualmente muy atractivo, que, si no está bien cuidado, el efecto que generará en nuestros huéspedes no será positivo en absoluto. Es por ello que son indispensables algunos utensilios de limpieza que no pueden faltar si queremos contar con un hogar impoluto. Y en Worten son conscientes de ello.

Worten y su apuesta por una limpieza efectiva

Dentro de todos los aspectos higiénicos que juegan un papel importante en nuestro hogar, la limpieza del suelo es no solo uno de los más importantes, sino uno de los más tediosos. De hecho, se ha cobrado infinidades de dolores en las lumbares de la mano de la escoba y la fregona. Pero eso es parte del pasado, en parte, gracias a productos como la Aspiradora Escoba DYSON V11 Absolute.

La Aspiradora Escoba DYSON V11 Absolute. Foto: Worten.

Se trata de un producto que simplifica en una labor sin precedentes todo lo relacionado con la limpieza y manutención del suelo de nuestro hogar, en primer lugar, gracias a un aspecto inalámbrico de la mano del cual podremos limpiar sin necesidad de cables todos los rincones de nuestro hogar. Y para ello, cuenta con una autonomía que alcanza, en función del modo que escojamos, hasta los 60 minutos.

Por otro lado, se trata también de un elemento de lo más efectivo. Y es que cuenta con un sistema tecnológico de optimización y un motor digital gracias a los cuales su cepillo puede llegar a girar hasta 60 veces por segundo, eliminando hasta la suciedad más incrustada en cualquier superficie, de la mano de sus rígidas cerdas de nailon que llegan incluso a penetrar en las alfombras.

Además, cuenta con una pantalla LCD en la que podremos vislumbrar de forma sumamente sencilla tanto el modo seleccionado, como la cantidad de batería restante. Un producto que cambia por completo una de las tareas del hogar más tediosas a las que teníamos que hacer frente, ofreciéndonos una alternativa buena, bonita, y ahora barata: lo podréis encontrar en la propia página web de Worten por tan solo 499,99 euros.