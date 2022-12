Fichamos las botas de agua de H&M perfectas para la próxima borrasca

La lluvia tan necesaria y esperada llegó por fin a toda España. En los últimos días nos cuesta elegir un look estiloso y solemos ponernos lo primero que se nos ocurre. No cometas ese error, ya sabes que cuando hace mal tiempo es mejor poner buena cara. Por eso hoy en día es más importante que nunca añadir un toque divertido y juguetón a tus outfits. ¿Y por dónde empezar? Pues nada mejor que para tus pies, porque las botas de agua vienen al rescate para conseguir ese look que nos levanta el ánimo.

Desde las rústicas botas Hunter que usó Kate Moss con looks festivaleros en los años 2000 hasta las modernas botas de agua, la moda ha evolucionado mucho. Modelos con suela track o que combinan diferentes colores, son infinitas las posibilidades.

Hoy en día existe un amplio abanico de tiendas de moda que nos ofrecen este tipo de calzado, empresas como Hunter o Zara se atreven a crear sus propias versiones. Sin embargo, esta temporada, H&M es la firma estrella tras lanzar un modelo cool y extravagante, perfecto para llevar estilo los días de borrasca.

Leer más: Ahora puedes conseguir el abrigo más calentito de Bimba y Lola a precio de escándalo

Botas de agua H&M

Están conquistando todas las miradas, en color azul vivo para que las más atrevidas puedan combinar infinidad de estilos y outfits haciéndolas encantadoras y sobrias. Tienen acabado mate que les aporta mayor delicadeza y estilo.

Elaboradas con caucho natural para repeler el agua con eficiencia y mantener la forma en todo momento. La caña alta se ajusta con delicadeza a la pierna, mientras que el empeine y el resto del diseño se amolda. En la parte delantera cuenta con una punta redondeada y gruesa que le aporta mejor estructura para llevar con tu estilo.

La goma tiene un diseño track y una textura distintiva que mejora la pisada y evita resbalones inesperados. El material del exterior es 100% goma, al igual que la suela, mientras que la plantilla y el forro están fabricados con materiales más delicados y cómodos al tacto.

En cuanto a la altura del tacón te adelantamos que tiene 6 cm, mientras que las tallas van desde la 35 hasta la 42. El precio para hacerte con este par de botas de H&M es de 49,99 euros.