No esperes a las rebajas, estas botas cowboy de Pull&Bear ya se están agotando

Fueron furor hace unos años, pero esta temporada vuelven con más fuerza que nunca. Estamos hablando de botas estilo cowboy que han estado pisando las pasarelas y las tiendas de low cost este verano. No hay una sola influencer que no las lleve ya y no nos sorprende porque son preciosas y tienen un estilo genial. Además, es el tipo de calzado que llama la atención sin importar cómo lo combines, por lo que es perfecto para los looks invernales más sencillos.

Si aún no te has hecho con unas, no te preocupes, hoy hemos encontrado estas de Pull&Bear que tienes que fichar antes de las rebajas porque, prometen agotarse en seguida. Pull&Bear se caracteriza por ofrecer en su catálogo opciones muy atrevidas y poco convencionales, perfectas para quienes gustan de lucir looks innovadores. Colecciones que a menudo están de moda y conquistan a los clientes de la firma de moda low cost.

Botas cowboy serraje Pull&Bear

Se trata de un estilo clásico y sencillo: de ante y de caña alta, van con todo y son unos clásicos. Nos encanta su color marrón arena, ya que contrasta a la perfección con los tonos más oscuros, lo que lo hace perfecto para combinar con el negro intenso. Tiene dos tiradores laterales y un detalle de pespunte en la parte inferior y en el lateral de la bota.

Estas botas cowboy de Pull&Bear tienen un acabado en punta y una altura de tacón de 6 cm, además están marcadas con AIRFIT®, lo que garantiza una alta calidad, comodidad y seguridad en cada paso. También, cuenta con una plantilla flexible fabricada en espuma técnica de látex que garantiza el máximo confort.

Estas botas están disponibles en Pull&Bear en las tallas 35 a 41. Aunque ya te vamos avisando de que algunas se están agotando. Estas botas cowboy solo te cuestan 65,99 euros. Y puedes comprarlos tanto en la web de la compañía low cost como en sus tiendas físicas.