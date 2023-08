Consigue un bronceado de revista en tiempo récord: las mejores opciones

El verano es, por muchas razones, la estación favorita de millones de personas alrededor de todo el mundo. Son muchos los factores que hacen que este estío sea, a lo largo de sus tres meses de duración, una estación en la que cientos de personas aprovechan para llevar a cabo un sinfín de actividades al aire libre, de la mano del buen tiempo que la caracteriza.

Algo que se ha hecho especialmente evidente este verano, donde a lo largo de los meses de julio y agosto hemos encadenado olas de calor consecutivas, en las que el mejor plan posible para hacer frente a estas altas temperaturas, no ha sido otro sino el de ir a la piscina o a la playa. Y en Amazon son totalmente conscientes de este tipo de planes.

No obstante, tanto en la piscina como en la playa, darse un refrescante chapuzón no es la única alternativa con la que contamos. Y es que es el lugar idóneo para lograr el bronceado perfecto, uno de los principales objetivos de muchas personas a la hora de ir a la piscina. Y lo cierto es que contamos con productos que, de la mano de cadenas como Mercadona, nos ayudan a acelerar este proceso.

Las vías más veloces para obtener el bronceado perfecto

Por ello, los aceleradores de bronceado se han convertido en un producto indispensable en la lista de la compra de infinidad de personas, que encuentran en este producto una opción ideal para alcanzar en menos tiempo el moreno perfecto. Se trata de complementos que se encargan de acelerar la producción de melanina, ayudando a una correcta distribución de la epidermis.

Existen algunas reglas a la hora de elegir aquel bronceador solar que mejor se adapte a nuestras necesidades: combinarlo con protección solar, repartirlo de manera uniforme por toda la superficie de nuestro cuerpo… No obstante, hoy no nos centraremos en eso, sino que hablaremos sobre las mejores alternativas a este producto que puedes encontrar en el mercado.

Y empezamos por el más buscado de Amazon: el acelerador de bronceado Australian Gold, que cuenta en la propia web de Amazon con más de 16.000 valoraciones. Entre los motivos que lo convierten en todo un top ventas, destaca su fórmula, con unos ingredientes entre los que destacan un aceite nativo de Australia y extracto de plátano, que, sumado al complejo de biosina con Vitamina E, es ideal para obtener un bronceado duradero en tiempo récord.

El bronceador Australian Gold. Foto: Amazon.

El acelerador Cocosolis Choco es otro de los más buscados de la web de Amazon. Destaca, en primer lugar, por contar con un característico aroma a chocolate que, mucho más allá de destacar por un olor que se aleja de lo común, se encarga también de repartir una coloración que permite que los rayos solares penetren mejor en la piel. Si a esto le sumamos el hecho de que cuenta entre sus ingredientes con aceite de coco, aceite de algodón, extracto de Guayaba y Vitamina E, se explica que cause tanto furor.

El acelerador de bronceado Cocosolis Choco. Foto: Amazon.

Otra de las grandes opciones que podemos encontrar en Amazon con el objetivo de acelerar en gran medida este bronceado, no es otra sino el aceite solar Hawaiian Tropic. Entre todos los aspectos que lo hacen destacar, destaca una fórmula enriquecida con Vitaminas C y E, que no solo aceleran en gran medida el bronceado, sino que, además, ofrecen una gran protección a nuestra piel frente a estos rayos UV.

El acelerador solar Hawaiian Tropic. Foto: Amazon.

La última opción que os presentamos hoy no es otra sino el acelerador intensivo con protección solar Dark Tanning, una fórmula profesional que busca activar la función de melanina en nuestra piel de forma rápida y efectiva, multiplicando el resultado de este bronceado de forma rápida y segura. Pero no solo esto, sino que además de brindar un increíble nivel de bronceado a nuestra piel, también se cuenta con una gran capacidad de hidratación, para nutrirla al mismo tiempo.

El acelerador intensivo Dark Tanning. Foto: Amazon.

Cuatro alternativas ideales para aprovechar los últimos coletazos del verano, de la mano de una serie de productos con los que el bronceado será cuestión de pocos días, gracias a unos innovadores inventos con los que los últimos días de agosto serán una última oportunidad para apostar por un moreno de lujo.