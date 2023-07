Ni el calor podrá pararte de hacer running de la mano de estas 3 zapatillas de Nike

Para muchas personas, el ejercicio físico es un pilar fundamental dentro de su día a día, junto a la alimentación y a un mantenimiento adecuado de los horarios de sueño, posiblemente uno de los elementos que nos brindan la posibilidad de llevar un estilo de vida más saludable.

Sin embargo, cuando llega el verano, las rutinas de ejercicio se hacen más cuesta arriba que en otras fechas del año. Y no solo porque cuando las temperaturas son muy altas nos sentimos más fatigados y no es recomendable hacer grandes esfuerzos, sino porque, por lo general, el equipamiento deportivo no está adaptado para soportar todo tipo de temperaturas. Sin embargo, como suele ser habitual en este ámbito, en Nike cuentan con una solución de lo más eficiente.

Nike y sus elementos definitivos para hacer ejercicio independientemente del calor

Y es que precisamente, para llevar a cabo cualquier tipo de actividad de una forma efectiva, es fundamental contar con las prendas y el equipamiento adecuado para cada momento concreto. Y por suerte para todos aquellos amantes de cualquier tipo de deporte, en Nike tienen una enorme variedad de zapatillas que se adaptan a nuestras necesidades incluso los días en los que el calor veraniego se hace casi insoportable.

Las primeras de las que os hablaremos son las zapatillas Nike React Infinity 3, unas zapatillas que destacan en primer lugar por el material que compone su parte superior, siendo en su totalidad un material transpirable que evita que el pie sude y sufra al hacer ejercicio con altas temperaturas. Además, la amortiguación con la que cuenta en el talón y el tobillo brinda una sujeción que las convierte en un complemento ideal, que podréis encontrar en la web de Nike por 118,97 euros.

Nike React Infinity 3. Foto: Nike.

Otro de los modelos más buscados para esta época del año, especialmente para los amantes de las zapatillas con burbuja, una de las señas de identidad de la marca estadounidense, son las Air Max 270, mucho más ligeras que las del resto de su familia, y elaboradas también con un material transpirable que las convierte en una opción perfecta para el gimnasio, que podrán ser vuestras por tan solo 159,99 en la web de Nike.

Nike Air Max 270. Foto: Nike.

El último modelo que destaca en la web de Nike para esta época del año no es ni más ni menos que las Nike Zoom Metcon Turbo 2, pensadas especialmente para brindar una enorme ligereza a todos y cada uno de los ámbitos de nuestro entrenamiento, de la mano de una amortiguación que facilita cualquier ejercicio y unos materiales mucho más resistentes que hacen que nuestro pie no sude tanto cuando el calor hace acto de presencia, estando disponibles por 159,99 euros.

Las Nike Zoom Metcon Turbo 2. Foto: Nike.

Tres modelos con los que la cadena estadounidense demuestra una vez más por qué son consideradas una de las plataformas de referencia en lo que a equipamiento deportivo se refiere, de la mano de un sinfín de productos gracias a los cuales podremos sobreponernos a las altas temperaturas propias del verano.