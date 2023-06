¡No pases calor este verano! El conjunto de Zara ligero y elegante para tus eventos de temporada

Los total look son muchas veces la opción más desengañada de cara a eventos, o simplemente para ir más arreglada con tus looks de diario. Es por ello que muchas marcas y cadenas convencionales de ropa como Zara han decidido apostar por este tipo de lanzamientos y desde luego que no han pasado desapercibidos.

Bien sabemos que la temporada de primavera-verano es una de las más populares a la hora de organizar eventos y ceremonias como pueden ser bodas o comuniones. El buen tiempo trae consigo las ganas de celebrar y es por ello que nunca está de más añadir outfits elegantes a nuestro fondo de armario para que no nos pille desapercibidos.

Chaleco de sastre con lino

La parte de arriba de este conjunto ha llamado nuestra atención por su elegancia. Se trata de un bonito chaleco confeccionado con tejido en mezcla de lino. Cuenta con un escote en pico y manga sisa, con bolsillos delanteros de vivo y cierre frontal con botones. Está disponible color marino o beige claro a un precio de 25,95 euros.

Bermuda de tiro alto con lino

Para combinar este chaleco, Zara se ha decantado por unas bermudas confeccionadas con tejido en mezcla de lino. Son de tiro alto con pinzas delanteras y cuenta con unos bolsillos frontales y un falso bolsillo con solapa en espalda. Tiene un cierre frontal con cremallera, botón interior y gancho metálico. Está disponible en los mismos colores que el chaleco a un precio de 22,95 euros.

Un conjunto tan cómodo como elegante que podrás llevar tanto combinados en su total look como por separado. Es sencillo de combinar y puede ser tu salvación de cara a tus eventos veraniegos, ¡no pasarás calor e irás igual de arraglada! Echa un ojo a las novedades de Zara, tanto en tiendas físicas como en su página web.