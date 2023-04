Carrefour nos ayuda a decir adiós a las alergias con su dispositivo inteligente más vendido

La primavera es sinónimo de muchas cosas, la mayoría de ellas motivo de celebración para muchos: buen tiempo, Semana Santa, algunos festivos que invitan a mucho a realizar una pequeña escapada… Sin embargo, también tiene su parte mala. Y destaca especialmente una que golpea de lleno a miles de personas en esta época: las alergias.

Y es que todos aquellos que sufren todo tipo de alergia al polen o demás agentes externos, sufren especialmente durante estos meses. Al caminar por la calle, más allá de tomar su medicación contra la propia alergia, poco pueden hacer. Sin embargo, en casa, hay distintas opciones para que podamos disfrutar de este buen tiempo con la ventana abierta sin que los alérgicos sufran las consecuencias. Y así lo demuestra el catálogo de Carrefour.

Carrefour tiene el complemento perfecto para cualquier hogar

El mero hecho de abrir las ventanas en esta época del año puede provocar un tedioso ataque de alergia a cualquier persona que lo sufra. Sin embargo, como ya hemos comentado, existen distintas opciones para hacer frente a esto. Y la solución por la que han apostado desde Carrefour es el purificador de aire Air Purifier One, diseñado específicamente para hacer frente a estos problemas.

El purificador de aire Air Purifier One, disponible en Carrefour.

Un purificador del que hay que destacar en primer lugar su gran innovación tecnológica. Y es que este dispositivo de la cadena francesa no solo es compatible con otros como Alexa o Amazon Echo, sino que, además, a través de la conexión Wi-Fi y su propia app personalizada, podremos manejarlo de forma sencilla.

Más allá de eso, cuenta con un sistema de filtrado activo en fases a través de sus filtros HEPA, los cuales cuentan con tres capas que son precisamente las encargadas de dar captura a todas esas partículas no deseadas que puedan merodear por nuestra casa. Por otro lado, para los que no quieran manejarlo desde el teléfono y prefieran la vía tradicional, cuenta con un control táctil a través del que podemos realizar cualquier función, y desarrolla estas actividades en un silencio total, por lo que no molestará por las noches.

Un imprescindible para todos aquellos que disfrutan de la primavera y su buen tiempo pero lo sufren de la mano de todo tipo de alergias que prosperan en esta época. Un gran problema al que en Carrefour han encontrado una gran solución, y, lo mejor de todo, es que lo han hecho a un gran precio: lo podrás encontrar en su página web por un coste de tan solo 29,95 euros.