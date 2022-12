El invento de Carrefour que termina con la suciedad en tu hogar provocada por la lluvia

Durante todo el otoño y el invierno, las precipitaciones son algo que forma parte de nuestro día a día de forma inevitable. Los días lluviosos, de tormenta, o incluso en algunas ocasiones de nieve, hacen que cambie por completo parte de nuestra rutina, tanto en lo referente a esos momentos en los que estamos en la calle, como incluso cuando estamos en casa.

Y no hablamos únicamente sobre el frío que estas bajas temperaturas traen consigo, sino también sobre determinados aspectos de limpieza a los que afecta. Y es que cuando llueve, todas las ventanas que dan a la calle quedan como si no se hubieran limpiado, haciendo de esto una tarea que puede ser realmente tediosa. A no ser que cuentes con un elemento de limpieza tan efectivo como el de Carrefour del que os hablaremos hoy.

Carrefour deja tus cristales como nuevos sin esfuerzo

Estamos hablando del robot limpiacristales Cecotec WIN870, un elemento de limpieza que pone fin a la tarea de tener que estar pasando los cristales de manera constante siempre que hay precipitaciones de por medio. Un producto que, por encima de todo lo demás, destaca por su enorme comodidad, ya que cuenta con una aplicación móvil desde la cual podremos tener un control total de esta limpieza sin mover un dedo.

El robot limpiacristales Cecotec WIN870, disponible en Carrefour.

No obstante, mucho más allá de esta comodidad, este robot de limpieza también destaca por sus funcionalidades. Y es que cuenta con cuatro programas de limpieza automáticos, los cuales se encargan de la limpieza desde cualquier suspensión y, lo más importante, se adapta a todo tipo de superficies: cristales, azulejos, ventanales interiores o exteriores…

Para todo ello, este dispositivo cuenta con una tecnología iTech Win 4.0, la cual apuesta por una navegación inteligente que establece por sí misma la ruta idónea para llevar a cabo una limpieza de lo más eficaz, sin salirse de las superficies. Por si esto no fuese suficiente, este robot inalámbrico cuenta con un sistema de AutoStop que hace que él mismo se detenga una vez que la limpieza haya terminado, por lo que no tendremos que estar pendientes de apagarlo por nosotros mismos.

Un producto con el que Carrefour demuestra una vez más un gran peso en todo lo referido a la limpieza del hogar en cualquier ámbito. En esta ocasión, de la mano de un imprescindible para esta época del año, que nos librará de más de un apuro. Todo ello, de la mano de un robot inalámbrico que podréis encontrar en la página web de Carrefour por solo 149 euros.