Carrefour se adelanta al verano con un descuentazo en su mejor piscina de jardín

Como es bien sabido por todos, este año nos hemos encontrado con una de las primaveras más calurosas que se recuerda. Un hecho que ha provocado que millones de personas a lo largo y ancho del mundo, se hayan visto obligadas a adelantar el verano de una forma u otra, con la ayuda de plataformas como Carrefour.

Y es que la llegada adelantada de estas altas temperaturas ha obligado a muchas personas a inaugurar el verano por su cuenta. Y entre los muchos efectos colaterales que esto ha tenido, muchas personas han inaugurado la época de piscina antes de tiempo. Un hecho para el que han tenido la ayuda de la ya mencionada cadena francesa.

Carrefour trae el verano a tu jardín a un precio de derribo

Si bien las piscinas públicas no abren hasta mediados del mes de junio, hasta hace no mucho la única solución viable era contar con una piscina particular en tu hogar. Algo que no es muy habitual. Sin embargo, sí es habitual contar con un jardín en casa, motivo por el cual en Carrefour han tomado la decisión de llevar su apuesta hacia la piscina hinchable de Bestway.

Una piscina para la cual solo deberemos tener en cuenta un único requisito: el espacio disponible en nuestro jardín, que debe ser lo suficientemente grande como para amoldarse a los 457×107 centímetros que marcan las dimensiones de esta piscina. Una piscina cuyas dimensiones tienen la capacidad de mantener hasta un total de 12.366 litros de agua cuando solo se encuentra llena al 80%.

Elaborada en su totalidad a base de un material de PVC de plástico, esta piscina incluye incluso una escalera de seguridad de tres peldaños, así como una bomba eléctrica con un filtro de aproximadamente 240 v, de la mano de la cual podremos no solo hinchar, sino también llenar nuestra piscina de una manera enormemente sencilla.

Un producto con el que desde Carrefour se han adelantado al verano, y lo han hecho a través de una de las vías más efectivas posibles, que no es otra sino la de adelantar la época del baño, independientemente del espacio del que dispongamos en casa. Y además, por si esto no fuera suficiente, podréis haceros con ella con un descuento por tiempo limitado en la web de Carrefour, quedando su precio final en tan solo 199 euros.