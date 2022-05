El chaleco que soluciona los looks de oficina rebajado en Mango

El calor dificulta el vestirse para ir a la oficina mucho, queremos seguir yendo arregladas pero frescas y cómodas. Y ahí entrar accesorios o prendas sencillas que eleven un look, como este chaleco de Mango que es perfecto para la oficina y encima esta rebajado más de la mitad.

Leer más: Ser única como Victoria Federica nunca fue tan fácil gracias a estos pantalones de Mango

Este chaleco de Mango tiene un diseño estructurado, largo y recto. Con cuello pico, sin mangas y con bolsillo de ribete en el pecho. Además de cierre de botones en la parte delantera y forro interior.

Este chaleco de mango pertenece a las prendas etiquetadas como Committed, que son productos que han sido confeccionadas con fibras y/o procesos de producción sostenible, reduciendo así su impacto ambiental. El objetivo de Mango es respaldar la implementación de prácticas más comprometidas con el medio ambiente, aumentando así, el número de prendas sostenibles en su colección.

Con un 55% de descuento este chaleco de Mango se queda super bien de precio, 17.99 euros. Tiene dos tallas XS-S y M-L. Aunque actualmente no esta disponible en web esperamos que pronto vuelva si no puedes acercarte a alguna tienda de Mango ya que siguen quedan prendas disponibles. La forma de usarlo son cientos con un pantalón corto de pintas y una camisa tienes un look de oficina muy arreglado y fresquito, que puedes conjuntar con unos mocasines o con unas sandalias de tacón cómodo.

Leer más: Los zapatos de tacón elegantes y cómodos para el verano

Aunque no es la única opción si en tu oficina tienes un poco más de libertad a la hora de vestir puedes conjuntar este chaleco con una falda satinada y una camiseta. Con ese look irían perfectas tanto una sandalia de tacón bajo como plano. Y para el día a día también te sirve ya que quien ha dicho que no se puede ir monísima a por el pan o a recoger a los niños de la guarde. Puedes conjuntar este chaleco de Mango con unas zapatillas estilo Veja que no pueden estar más en tendencia.