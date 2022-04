El chocolate sano de Mercadona para dejar de lado a los ultraprocesados

El chocolate es la debilidad de muchos, este pequeño placer es una delicatessen solo, como ingrediente de un postre o incluyéndolo con yogur o frutas es un deleite. Pero como todo placer es mejor en pequeñas dosis ya que puede ser malo en grandes cantidades sobre todo sino elegimos el adecuado. Una buena opción saludable es el chocolate negro de Mercadona.

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no todos los chocolates negros son buenos ya que eso depende de la cantidad de chocolate, porque sí el chocolate que normalmente se encuentra en los supermercados es de todo menos chocolate. Sin embargo el chocolate negro 85% de Mercadona si que sería una buena opción. Ya que cuenta con una cantidad minima de chocolate del 85% del producto lo que hace que sea una buena opción.

Pero si no te gusta el chocolate no estás condenado a comer ultra procesados y chocolates que aportan buenos nutrientes aunque bueno de vez en cuando a todo el mundo le gusta un capricho dulce. Pero si no te gusta un chocolate tan fuerte como el de Mercadona, lo que puedes hacer es añadir otros productos como por ejemplo un bol de frutas con yogurt, para que sea más llevadero y poco a poco irte acostumbrando a su sabor. Porque a lo mejor lo que te gusta realmente es el azúcar de los chocolates convencionales.

Si no ves claro este chocolate puedes empezar a consumir chocolates con porcentajes menores y poco a poco ir subiendo la intensidad, en Mercadona también puedes encontrar un chocolate negro del 72%, por 0.75 euros un poco más barato que el chocolate de 85% que cuesta 1.05 euros la tableta.

Si quieres empezar a cuidarte un poco más cambiando a este chocolate de Mercadona podrás hacerlo continuando disfrutando del chocolate.