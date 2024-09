Dentro de todos los aspectos que dan forma a un estilo de vida sano, una alimentación saludable es uno de los pilares fundamentales. Y sin ir más lejos, ahora que el verano y sus excesos ya han llegado a su fin, miles de personas aprovechan para volver a la normalidad, también desde el punto de vista alimenticio.

Algo que no implica, ni mucho menos, que sea obligatorio llevar a cabo una dieta de lo más estricta. De hecho, prácticas tan condenadas por los nutricionistas a la hora de llevar a cabo una dieta como puede ser picar entre horas ni siquiera tienen por qué ser tan restrictivas. Tal es así, que el nutricionista de Instagram, Mario Ortiz, ha querido elaborar una lista de snacks saludables para matar el gusanillo disponibles en el catálogo de Mercadona.

La lista de snacks saludables para picar entre horas, según el nutricionista de Instagram

Son muchos los snacks saludables o bajos en calorías con los que es posible matar ese hambre que nos entra entre horas, sin necesidad de acudir a bombas calóricas. Y la lista comienza con un clásico: los pepinillos. Estos encurtidos son uno de los aperitivos más comunes, tanto por su carácter rico en antioxidante o fibra como por su bajísimo contenido calórico: tiene tan solo 19 calorías por cada 100 gramos.

Lógicamente, las famosas crudités no podían faltar en esta lista. Y entre todas ellas, las zanahorias son el alimento elegido por Mario Ortiz. Un alimento refrescante, delicioso, y también rico en vitamina A, por lo que tiene múltiples efectos positivos para la salud. Y del mismo modo, tan solo 34 calorías cada 100 gramos hacen de este un alimento adaptable a cualquier dieta.

Continuando por el mundo de las hortalizas, los tomates cherry con otro picoteo recomendado por el nutricionista para matar el hambre. A pesar de que es habitual ver este alimento como complemento de ensaladas, Ortiz asegura que, añadiéndole un poco de sal, es más que suficiente para disfrutar de un delicioso bocado, además de ser una gran fuente de vitamina A y C, y rico en antioxidantes.

Para los que buscan un estímulo algo más dulce, Ortiz habla de los arándonos como el complemento ideal para cualquier dieta. No solo por su delicioso sabor, sino por ser otra gran fuente de antioxidantes y vitamina C, lo que es de gran ayuda para el fortalecimiento del sistema inmunológico. Y por si todo ello no fuera suficiente, el aporte de 40 calorías por cada 100 gramos lo convierte en un alimento idóneo para picar entre horas.

La lista acaba con un aperitivo algo más desconocido a nivel global: los altramuces. Si bien es cierto que su aporte calórico es algo superior al de los alimentos previamente mencionados, este snack destaca por ser una fuente rica en proteínas vegetales, lo cual lo convierte, en palabras del propio experto, en el alimento más saciante que hace acto de presencia en la lista, así como un imprescindible para picar entre horas.