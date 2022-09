La colección de zapatos de Marypaz, calzado para todos tus eventos

Los eventos han vuelto por todo lo alto y el otoño se presenta muy movido. No solo por bodas, que durante septiembre y octubre, sobre todo, hay muchísimas, sino también por la cantidad de planes, salidas, cenas y fiesta que nos esperan en los próximos meses (Navidad incluida).

En estos días primeros días de otoño seguimos indagando y fichando tanto prendas como zapatos y complementos que SÍ merecen la pena comprar. Ahora le ha tocado el turno de vestir a nuestros pies, es el turno de Marypaz, ¡hay sorpresas!

La clave es aprovechar la oportunidad para hacerte con esas prendas y complementos que nutran para bien nuestro fondo de armario. Pero también invertir en esos complementos claves para hacer que cualquier outfit de fiesta sea perfecto. Si tienes ya vestido para tu próximo evento ahora te falta el zapato perfecto y en esta selección hay diseños buenos, bonitos y baratos.

Zapato tacón joya Marypaz

Estos zapatos joya disponibles en varios colores se han convertido en imprescindibles en el vestido de las mujeres que más saben de moda. Nada mejor para estilizar las piernas que un zapato de tacón alto y fino. Marypaz te propone este par destalonado. Sobre su material negro destaca el detalle de la pedrería en la parte delantera. Si te han gustado cómpralos ya por 15,99 euros.

Sandalias metalizadas Marypaz

Las sandalias brillantes de diosa griega tienen el poder de elevar algo tan sencillo como unos jeans y una camiseta blanca. Pero también pueden servir para llevar un vestido de cóctel o un look de corbata negra para cualquier boda que tengas en el calendario de la próxima temporada.

Si estás planeando pasar algún tiempo en la pista de baile gracias a todos los próximos eventos, necesitarás un tacón que pueda mantenerte en pie sin dolor toda la noche. Un tacón de bloque sigue ofreciendo la sofisticación elegante que buscas, pero con un poco más de comodidad para tus pies. Este en Marypaz está en tres colores y rebajado, por tan solo 17,99 euros pueden ser tuyos.

Sandalias de tiras Marypaz

¿Buscas un zapato para salir por la noche que esté a la altura de tu energía sexy y festiva? No busques más que unas sandalias de tacón con tiras. Combínalas con un vestidito negro, y tendrás un look con el que no podrás evitar sentirte como la más cool. Encuéntralas en cualquier tienda de Marypaz por tan solo 17,99 euros.

Zapato nude Marypaz

Los zapatos nude son imprescindibles para las ocasiones especiales, ya que su estilo clásico combina con todos los colores y también con cualquier estampado. Tienen efecto mágico tanto con mucho como con poco tacón y nunca faltan en el armario de las que mejor visten.

La versión estival (y no menos estilosa) de los clásicos salones de tacón nude son este diseño destalonado, que tan bonito queda con vestidos y faldas midi. Un diseño que jamás pasa de moda. Los zapatos de Marypaz quedan muy bonitos y por solo 12,99 euros.

Zapato de vinilo Marypaz

Destacamos un producto de otra calidad que tiene diversidad de opciones para llevar. Son las sandalias de vinilo y brillos de Marypaz, ideales para eventos sociales más serios, a los que acudirás perfectamente vestida con ellas.

Estas sandalias tacón alto vinilo muestran algunos detalles realmente atractivos que marcan la diferencia respecto a las alternativas económicas que mencionamos antes, y que dejan en claro a cualquiera que es un calzado que tiene una terminación superior, que podrías lucir en cualquier tipo de reunión sin problemas. En tantos colores como quieras, en la página web de Marypaz por 12,99 euros.