Este color se va a llevar mucho esta primavera y Mango tiene el traje perfecto

Tras finalizar las semanas de la moda y saber qué tendencias recorrerán el street style de cada país, concluimos que esta primavera los colores serán los protagonistas de nuestros looks. ¿Pero estás lista para un look colorido y salir a la calle? Piensa que Rihanna ya llegó a la Super Bowl con un look totalmente rojo. ¿Estás lista para arrasar esta primavera?

Sabemos que los colores nos van a dar un gran look esta primavera y sabemos dónde encontrarlos. Llegamos al catálogo de Mango y notamos que hay muchos colores entre sus productos, como el rosa, el verde, el amarillo, el naranja o el lila; colores que van bien juntos o enfatizan un aspecto sutil. Eso sí, te avisamos de que hay un traje en uno de estos colores que está arrasando y si lo quieres debes hacerte con él hoy mismo.

Traje chaqueta Mango

Este traje de dos piezas, que encontramos entre los últimos lanzamientos de Mango, es un conjunto compuesto por una chaqueta con escote en pico, solapas y cierre frontal con botones. Y, por otro lado, el pantalón tiene un corte recto, cintura alta, dos bolsillos laterales y cierre oculto de botón, gancho y cremallera. Ambos modelos están confeccionados en tejido fluido con acabado satinado.

Uno de los aspectos más destacados de esta prenda es el estampado de lunares en violeta pastel. La americana cuesta 69,99 euros, los pantalones 45,99 euros en Mango. Este total look también está disponible en tallaje ‘plus’. Sin duda, esta es la opción perfecta para convertirte en la invitada de comunión más original, elegante y fashion.

Además, este es un conjunto que no solo es muy favorecedor, sino que el hecho de llevar un conjunto con el mismo tono o estampado, estiliza. Pero luego está el hecho de que este tipo de artículos se pueden usar juntos o por separado, creando infinitas combinaciones con ellos.