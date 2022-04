Colvin: El ramo de flores a domicilio perfecto para el Día de la Madre

El día de la madre ya está aquí y es el día ideal para agradecer a una madre todo lo que ha hecho y sigue haciendo por nosotros. Si aún no tienes tu regalo o quieres regalar otro detalle a tu madre unas flores pueden ser una gran opción. Colvin es una de esas marcas que no paramos de ver en Instagram, una floristería online que no puedes perder de vista.

Una de las claves de su éxito es que en Colvin eliminan a los intermediarios innecesarios y trabajan directamente con los agricultores. Nos comprometiéndose con ellos a largo plazo y asegurando precios justos. Desde Colvin aseguran que «la naturaleza, el arte y el día a día son nuestra inspiración para crear colecciones y diseños icónicos que dan la vuelta a la rutina. Nuestro equipo de floristas diseña cada uno de los ramos de flores cuidando todos los detalles. Nos gusta hacer las cosas bien y con ganas para que la gente las reciba con más alegría. Y sí, nos encanta ver a la gente contenta».

Una de las opciones para un día tan especial es Trending Peonies, un ramo de peonias rosas, la peonía es una flor elegante y delicada, con una textura y color que hace que sea una de las flores más apreciadas. Por lo que es una pieza ideal para este día. Las flores de Colvin llegan con los tallos envueltos en un empapador de agua para que las flores se mantengan hidratadas durante el transporte. En una caja de cartón reciclado, en la que encontrarás la dedicatoria, las flores más frescas y una bolsita de nutrientes para que tu ramo dure mucho más.

Además podrás comprar jarrones de diferentes formas y colores, tarjetas regalo, bombones o hasta velas para hacer un regalo de 10. El precio de este ramo de Colvin es de 41 euros. Cuentan con muchos más diseños de ramos, flores y plantas diferentes para acertar.